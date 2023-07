Shazam to klasyk wśród aplikacji mobilnych. Owszem, od kilku lat należy do Apple, ale na długo przed przejęciem był reprezentantem "starej gwardii" oprogramowania która od czasu smartfonowej rewolucji regularnie przewijała się przez zestawienia apek które warto zainstalować. Algorytmy rozpoznawania muzyki od początku robiły ogromne wrażenie — i przez lata nic się w tej sprawie nie zmieniło. Zmienia się jednak efektywność narzędzia. I w ostatniej aktualizacji twórcy zadbali, by można było z niego wygodnie korzystać tam, gdzie najbardziej tego potrzebujemy — w popularnych aplikacjach społecznościowych!

Źródło: Depositphotos

YouTube, TikTok, Instagram i spółka. Teraz Shazam odnajdzie muzykę także z aplikacji!

Nowoczesny świat potrzebuje nowoczesnych rozwiązań. Rozpoznawanie muzyki w centrum handlowym, na imprezie, w radio... to wszystko wciąż ma sens. Ale nie da się ukryć, że coraz częściej odkrywamy nową muzykę w sieci. A kiedy ta nie jest podpisana — a regularnie zdarza się, że zarówno w materiałach na YouTube, Instagramie czy TikToku nie jest — odnalezienie twórców staje się bardziej skomplikowane, niż być powinno.

Shazam postanawia wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku zagubionych użytkowników i... no właśnie: serwuje nowość, która pozwoli w mig sprawdzić co za muzyka przygrywa w najpopularniejszych aplikacjach społecznościowych (i nie tylko). Jak to działa w praktyce? Wystarczy uruchomić Shazam, wybrać niebieski przycisk odpowiedzialny za nasłuchiwanie muzyki, wrócić do aplikacji w której muzyka ma być odtwarzana. Po odnalezieniu utworu, automatycznie zostanie on dodany do naszej Shazamowej listy odtwarzania!

Idealne w swojej prostocie i myślę, że w dobie integracji z iOS — dla wielu aplikacja okazuje się bardziej użyteczna i przystępna niż kiedykolwiek wcześniej. Przekonajcie się sami, zajrzyjcie do App Store'a po aktualizację!