E-recepta, daty ważności leków i IPOM. Masa wyczekiwanych nowości w mojeIKP

Internetowe Konto Pacjenta zdobywa nie tylko coraz większą popularność, ale również coraz więcej istotnych funkcji. Co ostatnio wprowadzono do mojeIKP?

Bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, Internetowe Konto Pacjenta (IKP), cieszy się popularnością wśród dorosłych Polaków — korzysta z niej już ponad połowa z nich. Cieszy więc fakt, że aplikacja jest stale rozwijana, a jej użytkownicy mogą cieszyć się coraz to nowszymi funkcjami. W ostatnim czasie pojawiło się sporo nowości.

IPOM, czyli Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM) to nowatorskie rozwiązanie, które zastępuje tradycyjną dokumentację papierową i jest przechowywane w systemie teleinformatycznym, Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania. Według Centrum e-zdrowia, pacjenci korzystający z IPOM mogą teraz uzyskać dostęp do harmonogramu badań, wizyt i konsultacji zaplanowanych przez lekarza POZ za pośrednictwem mojeIKP.

Pod koniec zeszłego roku wprowadzono w polskim systemie zdrowia opiekę koordynowaną, obejmującą diagnozę, leczenie, profilaktykę i edukację pacjentów w zakresie kardiologii, diabetologii, endokrynologii i pulmonologii. Opieka koordynowana jest skierowana do osób pełnoletnich i polega na współpracy lekarza pierwszego kontaktu z lekarzami specjalistami, pielęgniarkami POZ i dietetykami.

IPOM jest ustalany przez lekarza pierwszego kontaktu. Na początku, lekarz przeprowadza pogłębiony wywiad z pacjentem, aby uzyskać kompleksową wiedzę na temat jego stanu zdrowia, historii chorób oraz innych istotnych czynników. Następnie przeprowadza badanie w celu oceny fizycznego stanu pacjenta i ewentualnego wykrycia problemów zdrowotnych. Po zebraniu tych informacji, lekarz analizuje wyniki badań diagnostycznych, aby uzyskać pełniejszy obraz zdrowia pacjenta. Na podstawie zebranych danych, lekarz ustala spersonalizowany plan działania, który obejmuje dalsze etapy postępowania i zalecenia lekarskie. Wreszcie, lekarz przekazuje pacjentowi opracowany plan do realizacji. Pacjent ma również możliwość dostępu do planu poprzez mojeIKP, gdzie jest dostępna również wersja elektroniczna planu.

Sprawdzanie daty ważności leku

Data ważności leków zawsze jest na opakowaniu lekarstwa, jednak — jak to często bywa — wyciągamy tabletki i zostawiamy je poza pudełkiem, wrzucamy do plecaka czy specjalnych pojemników na leki. Z tej sytuacji na szczęście jest wyjście.

Aby to zrobić, należy otworzyć i zalogować się do aplikacji mojeIKP. Następnie, w zakładce e-zdrowie, należy włączyć skaner w celu zeskanowania kodu QR z opakowania leku. Po zeskanowaniu kodu, otworzy się ulotka leku oraz otrzymamy ostrzeżenie o zbliżającej się dacie ważności leku. Aplikacja wyświetla w takich sytuacjach któryś z tych komunikatów:

UWAGA! Lek w tym opakowaniu jest przeterminowany. Stosowanie go może prowadzić do poważnych skutków – utraty zdrowia lub życia. Spakuj lek bez tekturowego opakowania i ulotki w bezpieczny sposób, np. do plastikowej torebki, i zanieś do specjalnego pojemnika na przeterminowane leki. Znajdziesz go m.in. w aptece oraz niektórych urzędach, przychodniach i szpitalach. Nie wyrzucaj leku do kosza ani nie spuszczaj w toalecie, ponieważ może stanowić zagrożenie dla środowiska! Tekturowe opakowanie leku i ulotkę wyrzuć do niebieskiego pojemnika na odpady papierowe.

UWAGA! Data ważności leku znajdującego się w tym opakowaniu kończy się za … dni. Stosowanie leku po terminie ważności może prowadzić do poważnych skutków – utraty zdrowia lub życia. Kiedy data ważności leku upłynie, zanieś go do specjalnego pojemnika na przeterminowane leki. Znajdziesz go m.in. w aptece oraz niektórych urzędach, przychodniach i szpitalach. Nie wyrzucaj leku do kosza ani nie spuszczaj w toalecie, ponieważ może stanowić zagrożenie dla środowiska! Tekturowe opakowanie leku i ulotkę wyrzuć do niebieskiego pojemnika na odpady papierowe.

E-recepty w aplikacji mojeIKP

E-recepty były dostępne w przeglądarkowej wersji IKP, lecz teraz opcja ta została dodana do aplikacji, co dla wielu osób będzie ogromną pomocą. Jeśli stale przyjmujecie jakieś leki na receptę, dzięki temu rozwiązaniu nie musicie za każdym razem umawiać się na konsultację telefoniczną z lekarzem — wystarczy, że zrobicie to w aplikacji.

W mojeIKP należy wejść w zakładkę e-zdrowie, a następnie wybrać e-receptę, która została już dla nas wystawiona. Wtedy wystarczy kliknąć na „zamów e-receptę”. Po tym zostanie złożone nasze zamówienie na receptę, a jego status obserwujemy dzięki kolorowi kropki, która jest obok naszej e-recepty: czerwony oznacza, że odrzucono prośbę, żółty oznacza, że oczekujemy na odpowiedź, a zielony oznacza, że e-recepta została wystawiona. Niebieskie kółko oznacza, że zamówienie zostało wysłane, a na szaro podświetla się wszystko, co zostało już zrealizowane.

