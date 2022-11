W połowie października we wrocławskim hotelu The Bridge odbyła konferencja Sharp Xperience 2022, będąca kontynuacją i rozszerzeniem prezentacji z tegorocznych targów IFA. Do Wrocławia japońska firma przywiozła szereg sprzętów - zarówno premierowych, dostępnych już na rynki oraz takich, które w sklepach pojawią się dopiero w przyszłym roku. Telewizory, rozmaite urządzenia audio, drobne i większe AGD, a nawet rozwiązania z rynku e-mobilności.

Najwięcej uwagi poświęcono telewizorom. A tych Sharp w tym roku i w 2023 r. oferować będzie naprawdę sporo. Firma liczy, że dzięki połączeniu wysokiej jakości materiałów i zaawansowanej technologii zwróci uwagę tych, którzy nie mają wygórowanych oczekiwać. Na Sharp Xperience pokazano nam m.in. nowy 40-calowy bezramkowy model oferujący "zaledwie" rozdzielczości Full HD i system Android TV. Był też 65-calowy bezramkowiec z ekranem 4K Ultra HD i wsparciem Dolby Vision. W planach jest wprowadzenie m.in. trzech nowych serii LCD oraz trzech serii Mini-LED nazywane przez Sharp XLED.

W 2023 roku ma się również pojawić osiem zupełnie nowych modeli Android TV. Firma chce dotrzeć do szerokiego grona konsumentów, w tym do graczy. Pomóc ma w tym seria FS oferująca m.in. technologię Quantum Dot, wsparcie dla odświeżania 120 Hz, standard HDMI 2.1, obsługa Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos, DTS:X za sprawą zestawu głośników dostarczanych przez Harman Kardon oraz Google TV na pokładzie.

Sharp Xperience 2022. Premiery i zapowiedzi

Sharp to nie tylko telewizory - choć to właśnie one cieszą się największą popularnością w Polsce. Firma w swojej ofercie posiada szeroki wachlarz urządzeń audio. Jeśli myśleliście, że tradycyjne radio w 2022 r. to coś ekstrawaganckiego, to jesteście w błędzie. Zainteresowanie na tego typu sprzęty nadal istnieje i Sharp dobrze się na tym rynku odnajduje. Przenośne radia Tokyo oprócz wsparcia DAB+/DAB/FM oferują teraz bezprzewodowe strumieniowanie muzyki przez Bluetooth. W sprzedaży pojawia się też zestaw Tokyo DAB+ Micro System - eleganckie, posiadające głośniki w drewnianej obudowie urządzenie audio, wyposażone jest w odtwarzacz płyt CD. W przyszłym roku pojawi się też kieszonkowe radio Osaka. Towarzyszyć mu będą monofoniczny system DAB+ Osaka, przenośny stereofoniczny system Osaka oraz głośniki półkowe Bluetooth.

Na prezentacji nie brakowało też rozwiązań audio dla telewizorów - w postaci soundbarów i głośników kolumnowych. Również takich, które do sprzedaży trafią dopiero w przyszłym roku - to m.in. seria EQ z systemem audio od francuskiej firmy Diavelet. Na rynku pojawią się dwa urządzenia z dźwiękiem 3.1.2 i 5.1.2 z bezprzewodowym głośnikiem niskotonowym, wsparciem Dolby Atmos i DTS:X, HDMI eARC oraz technologiami SAM i SPACE opracowanymi przez Diavelet. Było też coś dla ulicznych artystów. To przenośny, bezprzewodowy głośnik SumoBox działający na jednym ładowaniu do 15 godzin oferujący wiele rozwiązań zarówno dla profesjonalnych muzyków, jak i zupełnych amatorów.

Sharp Xperience 2022. Nie tylko telewizory i AGD

Firma znana jest także z produkowania małego i większego AGD. We Wrocławiu pokazano między innymi popularne oczyszczacze powietrze. Były również eleganckie dyfuzory zapachowe z diodami LED zmieniającymi kolor, aby dopasować się do nastroju. Do tego szereg ekspresów do kawy, przenośnych klimatyzatorów, mikrofalówek, robotów sprzątających i odkurzaczy pionowych. Był też inteligentny robot koszący, nad którym prace wciąż trwają - tego typu urządzenia zyskują na popularności głównie dlatego, że nie trzeba się martwić o ręczne i regularne koszenie trawy w przydomowym ogródku. Wiele tych urządzeń współpracuje z aplikacją mobilną Sharp Life. Dzięki niej można w łatwy i wygodny sposób zarządzać sprzętami Sharp. Z wykorzystaniem zaawansowanego interfejsu można m.in. wybrać automatyczne operacje, ustawić warunki włączania/wyłączania urządzeń, przygotowywać scenariusze i nie tylko.

Jednak urządzenia elektroniczne, telewizory, radia, rozwiązania audio i AGD to nie wszystko, nad czym obecnie pracuje Sharp. Firma wkracza też na inny rynek ze swoimi produktami. Rozwijająca się e-mobilność przyciąga uwagę producentów na całym świecie. I także tu Sharp będzie miał coś nowego do zaoferowania. Elektryczna hulajnoga ma być praktycznym, a także niedrogim, sprzętem dla mieszkańców wielkich miast szukających alternatywnych środków komunikacji. W przyszłym roku w sklepach pojawi się kilka nowych modeli ulepszonych hulajnóg, które będą również dostosowane do regulacji prawnych obowiązujących w krajach europejskich.

Elektryczna hulajnoga to rozwiązanie nie tylko dla dorosłych. Sharp w swojej ofercie posiadać będzie jednoślad stworzony z myślą o najmłodszych - dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na Sharp Xperience 2022 zaprezentowano także kilka modeli elektrycznych rowerów - w tym składaka. Rower w kilka sekund może złożyć się do niewielkich rozmiarów, co umożliwia nie tylko wygodne przechowywanie, ale także transport.

Sharp z nowościami. Co ciekawego pokazano we Wrocławiu?

Największą ciekawostką z rynku e-mobilności była jednak deska surfingowa. W sklepach pojawi się wiosną przyszłego roku i zaoferuje m.in. silnik elektryczny o mocy 10 kW umożliwiający poruszanie się po powierzchni wody z prędkością do 45 km/h przez ok. 45 minut. Współpracujące z aplikacją Sharp Life urządzenie ma przyciągnąć uwagę osób, które lubią aktywnie spędzać czas nad wodą i szukają dodatkowych wrażeń.

Dostępność i ceny poszczególnych produktów mogą różnić się w zależności od regionów. Sharp nie podał konkretnych dat wprowadzenia ich do sprzedaży. Nie wiemy też, które z nich trafią do Polski.