Ceny produktów Apple po ostatniej konferencji zaskoczyły chyba nawet największych zwolenników firmy, a szczególnie tych, którzy planowali zakupy. Jeśli sądziliście, że Apple nie wykona podobnego kroku w przypadku swoich usług, to już wiemy że byliście w błędzie. Od dziś obowiązują nowe cenniki Apple Music, Apple One i Apple TV+. Podwyżki wynoszą zazwyczaj kilka złotych, ale są też oferty, gdzie zapłacimy o 10 zł więcej.

Nowe ceny Apple Music, Apple One i Apple TV+

W przypadku Apple Music oferta studencka kosztuje 11,99 zł, a klasyczna 21,99 zł, co oznacza, że podwyżka wyniosła 2 zł. Pakiet rodzinny kosztować będzie 34,99 zł, ale jego warunki się nie zmieniły. Apple TV+ kosztuje teraz 34,99 zł miesięcznie, ale Apple informuje, że jedna subskrypcja przeznaczona jest na jedną Chmurę rodzinną, czyli można ją współdzielić z innymi osobami. Apple One teraz będzie kosztować 34,99 zł dla pojedynczej osoby i 44,99 zł w pakiecie rodzinnym. Największe podwyżki dotknęły więc pakietów Apple TV+ oraz Apple One dla jednej osoby, gdzie skok wyniósł 10 zł. Pakiet rodzinny Apple One podrożał o 5 zł.

Dlaczego nie widzę nowej ceny?

Nowe cenniki mogą jeszcze nie być widoczne na Waszych kontach ani w ustawieniach na urządzeniu Apple, ale jak podaje 9to5Mac "Obecni abonenci otrzymają powiadomienia o planowanych podwyżkach cen na 30 dni przed odnowieniem usługi w wyższej cenie", co oznacza, że nowe kwoty nie dotyczą tylko nowych klientów. Będą one też obowiązywać tych, którzy mają aktywne subskrypcje. Jak wiele osób zorientuje się, że ceny wzrosły? Jak wiele osób zrezygnuje z abonamentów?