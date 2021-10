Bezramkowe telewizory Sharpa z dźwiękiem od Harman/Kardon

Nowe modele telewizorów bezramkowych

Sharp zamierza w tym roku mocniej wejść w segment telewizorów z wyższej półki, między innymi dzięki zastosowaniu technologii kropek kwantowych. Matryce Quantum Colour pozwalają na poszerzenie gamutu kolorów wyświetlanych przez telewizory, dzięki temu efekty Dolby Vision oraz HDR są jeszcze bardziej zauważalne na ekranie. To jednak nie wszystko, mocno poprawiono też design, praktycznie wszystkie modele korzystają z tzw. Frameless Design, czyli minimalistycznych ramek wokół matrycy. Dzięki temu mamy wrażenie, że obraz jest wyświetlany praktycznie na samych krawędziach wyświetlacza. Mocno postawiono również na poprawę dźwięku dzięki współpracy z firmą Harman/Kardon.

Topowe modele w ofercie należą do rodziny EQ i będą dostępne w rozmiarach od 50 do 75 cali, a także w kolorach czarnym (z 3 w nazwie) lub srebrnym (4). Wyposażone są w matryce z technologią Quantum Dot, oferują rozdzielczość 4K i wspierają standardy HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) i Dolby Vision z 12-bitowym odwzorowaniem kolorów. Świetną jakość dźwięku zapewnia natomiast dwudrożny system głośników Harman/Kardon. Skierowany do przodu głośnik wysokotonowy i skierowany w dół głośnik niskotonowy zapewniają czysty dźwięk i solidne brzmienie basów. Do tego mamy też wsparcie dla technologii Dolby Atmos oraz DTS:X.

Warto też dodać, że modele z serii EQ wyposażone zostaną w system operacyjny Android TV (Android 11) dający dostęp do ogromnej liczby aplikacji multimedialnych, począwszy od tych najpopularniejszych jak Netflix czy YouTube, a skończywszy na strumieniowaniu gier dzięki obsłudze Google Stadia. Telewizory Sharp są również wyposażone w cztery wejścia HDMI 2.1, które obsługują funkcje ALLM i VRR. Funkcja ALLM umożliwia automatyczne przełączanie telewizora w określony tryb po wykryciu gry, a funkcja VRR automatycznie dostosowuje częstotliwość odświeżania obrazu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze jest zachowana idealna płynność grania.

Telewizory z serii EQ trafią do sprzedaży na przełomie roku, a ich sugerowane ceny detaliczne to:

50'' 50EQ3 Black - 3199 PLN

50'' 50EQ4 Silver - 3399 PLN

55" 50EQ3 Black - 3599 PLN

55" 50EQ4 Silver - 3799 PLN

65" 50EQ3 Black - 4799 PLN

65" 50EQ4 Silver - 4999 PLN

75" 50EQ3 Black - 6799 PLN

75" 50EQ4 Silver - 6999 PLN

Soundbar i nowe oczyszczacze powietrza

Sharp rozszerza swoją ofertę oczyszczaczy powietrza o kilka nowych produktów. Wydajne modele UA-KIN40 i UA-KIN50 wykorzystują ulepszoną technologię klastrów plazmowych PCI25000 oraz trzystopniowy system filtracji, który usuwa do 99% bakterii, wirusów, alergenów, kurzu i pleśni z powietrza. Ponadto, szybko i skutecznie zapewnia optymalny poziom wilgotności pomieszczenia. Na rynek europejski zostanie również wprowadzony model UA-PN1. Jest to kompaktowy, przystępny cenowo oczyszczacz powietrza oferowany w atrakcyjnej cenie. Model ten może pochwalić się zastosowaniem unikalnej technologii PCI7000 firmy Sharp. Wszystkie trzy urządzenia trafią do sprzedaży w 4. kwartale, a ich sugerowane ceny detaliczne to 2599 PLN za model UA-KIN40, 3099 PLN za UA-KIN50 oraz 1649 PLN za UA-PN1.

W ofercie pojawi się też nowy soundbar ze średniej półki. Model HT-SBW202 to dwa urządzenia komunikujące się ze sobą bezprzewdowodo, właściwy soundbar oraz głośnik niskotonowy oferują w sumie moc 200 W. Do dyspozycji mamy też trzy fabryczne tryby korektora dźwięku (Wiadomości, Film, Muzyka), możliwość konfiguracji własnego ustawienia korektora oraz łączność bezprzewodową w standardzie Bluetooth. Dzięki temu możemy do niego podłączyć telefon lub tablet i odtwarzać muzykę np. ze Spotify. Soundbar wyposażony został też w złącze HDMI ARC/CEC co pozwala na sterowanie np. głośnością przy pomocy pilot od telewizora. Sugerowana cena detaliczna to 799 PLN.