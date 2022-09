Sezon trzeci Wiedźmina jeszcze nie wyszedł, a już zapowiada się 4. i 5.

Wiedźmin to serial, który w Polsce i na świecie budzi całkiem sporo kontrowersji. W sieci toczą się dyskusje odnośnie słuszności (bądź nie) takiego a nie innego doboru aktorów do roli poszczególnych bohaterów, czy też - specyficznego prowadzenia fabuły i tego jak potraktowano niektóre wątki fabularne. Oczywiście - serial ma tak zwolenników, jak i przeciwników, jednak nie można mu odmówić tego, że wzbudza emocje. Dlatego po drugim sezonie ruszyły już pracę nad trzecim, który kilka dni temu został ukończony. Jak się okazuje - to nie koniec informacji z uniwersum Geralta.

4. i 5. sezon Wiedźmina ze zgodą na produkcję.

Jakiś czas temu dyrektor produkcji, Stephen Surjik, zdradził, że 4. sezon jest w planach produkcyjnych ekipy. Teraz jednak portal poświęcony temu konkretnemu serialowi, czyli RedanianIntelligence donosi, że z kliku niezależnych źródeł pozyskał informację, że 4. i 5. sezon Wiedźmina dostał zielone światło od Netflixa i, prawdopodobnie, prace nad nim rusza w najbliższym czasie.

Oczywiście - narodziło się wiele spekulacji na temat tego, jak twórcy mają zamiar rozłożyć wątki fabularne pomiędzy seriami i czy całość zamknie się w pięciu sezonach, a także - czy wspomniane dwa nie będą rozłożonym w czasie połączonym sezonem, tak jak widzieliśmy to w wielu współczesnych serialach od dużych wydawców. Odpowiedź na to pytanie pozostanie otwarta jeszcze przez długi czas, ponieważ 3 sezon przygód Geralta zobaczymy dopierdo w 2023 roku

