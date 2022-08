Fani długo czekali na taką okazję - Dragon Ball Super: Super Hero w kinach!

Obserwując zagraniczne rynki trudno nie dostrzec różnic w repertuarach kin. Wcześniejsze premiery to jednak nie największy powód do zazdrości, lecz samo pojawianie się niektórych filmów na dużym ekranie. Lista takich tytułów byłaby niebywale okazała, a w ostatnim czasie przede wszystkim dopisywałbym do niej produkcje trafiające na VOD z ograniczoną dystrybucją w kinach. Oczywiście producentom i dystrybutorom zależy na obecności na festiwalach, a także chcą się włączyć do wyścigu o Oscary, ale to nie zawsze jest kluczowe.

Na naszym rodzimym rynku coraz częściej mamy szansę uczestniczyć w wyjątkowych pokazach, a ja najmilej wspominam wyjście na "Batman: Zabójczy żart". Sam film może nie okazał się tak dobry, jak na to liczyłem, ale sam fakt możliwości zobaczenia tego rodzaju produkcji w kinie zrobił na mnie spore wrażenie i chciałbym wrócić na salę jak najszybciej, by zobaczyć inne tytuły z tej samej kategorii. Fani anime też nie mają lekkiego życia w Polsce, ponieważ premiery z tego gatunku rzadko goszczą na dużych ekranach, ale ostatnio się to zmienia. Stosunkowo niedawno pojawił się "Jujutsu Kaisen 0: The Movie", a teraz pojawia się "Dragon Ball Super: Super Hero".

Dragon Ball Super: Super Hero w kinach w Polsce

The Red Ribbon Army (Armia Czerwonej Wstęgi) została pokonana przez Son Goku. Jej spadkobiercy stworzyli ultimate Androids (Najwyższych Androidów) Gammę 1 i Gammę 2. Ci, jak sami się nazwali „Super Herosi” zaatakowali Piccolo i Gohana. Jaki jest cel nowej Armii Czerwonej Wstęgi (New Red Ribbon Army’s)? Zbliża się katastrofa. Czas się przebudzić, Super Herosie! „Dragon Ball Super: Super Hero” powstał przy udziale i pełnym zaangażowaniu twórcy oryginalnego komiksu, Akiry Toriyamy. Ta żywa legenda mangi odpowiada za scenariusz i postacie nowego filmu.

Pokazy w kinach ruszają już dziś: przedpremierowo będzie go można zobaczyć w warszawskich Złotych Tarasach w Multikinie o 19:00. Od piątku film będzie wyświetlany w kinach w całej Polsce.