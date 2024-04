Serialowy "Fallout" cieszy się ogromną popularnością, przyciągając uwagę widzów z całego świata. Dostępny na Amazon Prime Video zaskoczył chyba wielu, bo nikt nie oczekiwał, że po przeciętnych "Pierścieniach Władzy", platformie uda się przenieść inną znaną markę na "mały ekran". Mamy jednak hit, który ma szansę trafić na listę najlepszych adaptacji gier wideo:

Zaryzykuję stwierdzeniem, że "Fallout" bardzo szybko znajdzie się wśród ulubionych adaptacji gier, głównie dlatego, że jest "jakiś". Ella Purnell, Aaron Clifton Moten i Walton Goggins dali mnóstwo z siebie w swoich rolach, a produkcyjnie całość stoi na naprawdę wysokim poziomie, bo czuć w tym ducha gier, także za sprawą wielu elementów przeniesionych 1:1 do serialu.

– przeczytacie w recenzji "Falout" przygotowaną przez Kondrada. Jeśli nie wiecie czy obejrzeć serial, za którym stoją twórcy "Westworld", myślę, że po lekturze nie będziecie mieć wątpliwości. Wszystkie 8 odcinków pierwszego sezonu obejrzycie na Amazon Prime Video, a w przygotowaniu są kolejne. Jeszcze przed premierą włodarze platformy potwierdzili, że serial otrzyma drugi sezon. Choć zapewne na niego jeszcze poczekamy, już mamy pierwsze informacje na temat jego produkcji. Wiele wskazuje na to, że drugi sezon będzie kręcony w stanie Kalifornia, gdzie władze przyznały właśnie Amazon ulgę podatkową w wysokości 25 milionów dolarów – wszystko po to, by nowe odcinki kręcone właśnie były w tym stanie.

"Fallout" to nie tylko serial. Zanurz się w świecie gier

Jednak zanim obejrzymy nowe odcinki, minie trochę czasu. W międzyczasie można nadrobić zaległości i zagrać w gry z serii "Fallout". A teraz jest doskonały moment, by to zrobić.Tym bardziej, że w niektóre z nich zagracie za darmo. Najnowsza odsłona Fallout 76 jest dostępna bezpłatnie dla posiadaczy abonamentu Amazon Prime w ramach Prime Gaming. Grę możecie przypisać do swojego konta w wersji na PC lub Xbox. Posiadacze konsol PlayStation muszą obejść się smakiem, choć jeśli posiadają abonament PlayStation Plus Extra, Fallout 76 dostępne jest w ramach katalogu gier. Podobnie jak Fallout 4, który swoją premierę miał w 2014 r. debiutując na PC, PS4 i Xbox One. Dziś, niemal dwa lata po pierwszych zapowiedziach, studio Bethesda jest gotowe na aktualizację tego tytułu do obecnej generacji.

Fallout 4 z aktualizacją "next gen". Co oferuje?

Już 25 kwietnia posiadacze podstawowej wersji gry na poprzednią generację konsol otrzymają bezpłatną aktualizację "next gen" oferującą dwa tryby graficzne: wydajności i jakości, a także poprawki stabilności i poprawki, które sprawią, że granie w ten tytuł będzie znacznie przyjemniejsze. Posiadacze wersji na PC też mają na co czekać. Dla nich przygotowywana jest obsługa szerokich i ultraszerokich ekranów. Pojawią się też poprawki Creation Kitu i liczne aktualizacje zadań. Gracze wersji na PC przez Steam, Microsoft Store i GOG otrzymają poprawki stabilności, modów i błędów. Co ważne, 25 kwietnia gra zadebiutuje również w sklepie Epic Games Store.

A pozostałe gry? Na Steam trwa wyprzedaż tytułów z serii Fallout. Pierwsza odsłona dostępna jest za 11,24 zł, podobnie jak "dwójka" i Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Warto jednak skorzystać z promocji na pakiet Fallout Classic Collection, który kosztuje 22,49 zł. Można też zdecydować się na zakup całego zestawu gier z serii Fallout. Ten kosztuje 217,77 zł i zawiera: