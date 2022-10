The Office PL wraca z drugim sezonem i już widzę te miny niezadowolenia u osób, które nie przekonały się do serialu rok temu. Mam jednak dobre wieści dla tych, którzy polską wersję The Office polubili.

Zapowiedzi nakręcenia polskiej odsłony The Office sprawiły, że struchlałem. Zawsze byłem ciekaw tego, jak wyglądałoby Biuro nad Wisłą i jak próbowano by je pokazać w naszej specyficznej rzeczywistości, ale przez cały czas obawiałem się też, że to nie ma prawa się udać. Jesteśmy narodem i krajem, który nie podziela wielu aspektów poczucia humoru będących podwalinami brytyjskiego czy amerykańskiego "The Office". A to przecież one sprawiły, że ten serial się udał lub jest przez niektórych wręcz ubóstwiany. Uwielbiam amerykańską odsłonę i mógłbym ją oglądać bez końca, a 1. sezon "The Office PL" pokazał, że przy odpowiednim podejściu przeniesienie tego humoru na nasze realia jest możliwe. Nie odbyło się to bez błędów, bo niektóre decyzje były trochę lub bardzo nietrafione, ale jako całokształt polska wersja hitowego sitcomu była udana. Czy w 2. sezonie "The Office PL" udało się uniknąć takich potknięć i serial można obwieścić sukcesem? Nie tak prędko.

The Office PL 2. sezon - recenzja

W swojej recenzji 1. sezonu napisałem wprost, że czołówka "The Office PL" była do zmiany. I tak się stało, ale teraz zagrano dosyć bezpiecznie i nakręcono po prostu postacie pędzące do placówki Kropliczanki, zamiast przyjmowania dziwnych wyrazów twarzy przed kamerą. Jest lepiej, ale nadal jest trochę... nijako. Czołówka amerykańskiej wersji stała się wręcz kultowa, mimo że nie jest zbiorem najlepszych ujęć. Udało się w niej zawrzeć wszystko, czym ten serial jest i okraszono to przyjemną muzyką, która kojarzy się teraz tylko z jednym. Polskie "The Office" jeszcze tego nie osiągnęło, ale to krok w dobrą stronę. Może przy trzeciej serii będzie jeszcze lepiej?

Czy 2. sezon The Office PL jest lepszy?

Można jednak śmiało napisać, że nasze "The Office PL" zyskuje tożsamość. Scenarzyści i reżyserzy, a także aktorzy jeszcze lepiej czują format tego serialu, więc lepiej odnajdują się w swoich rolach. Niektórych bohaterów się pozbyto, innych zepchnięto na dalszy plan, a niektórzy wyszli na front i grają pierwsze skrzypce. Cieszyć może częstsze angażowanie w scenach Darka, czyli Adama Woronowicza, który ponownie jest najlepszą, najbardziej autentyczną i zabawną postacią. Dobrze, że twórcy nie grają tą kartą zbyt często, bo by się przejadła widowni - po prostu z odpowiednim wyczuciem wykorzystano jego potencjał.

Problemem pozostaje znalezienie kolejnych tak magnetycznych bohaterów, bo choć Patrycja (Vanessa Aleksander) czy Michał (Piotr Polak) ściągają na siebie dużo uwagi, to nie zawsze dowożą. Wciąż bawią Levan (Marcin Pempuś) czy Łuki (Adam Bobik), a i swoje dokłada Marzena, czyli nowa postać grana przez Darię Widawską. Do swoich ról nie wrócili Monika Obara i Mikołaj Matczak. W miejsce tego drugiego pojawi się ktoś nowy, również mający pełnić rolę Jima z "The Office US", ale nie jestem do końca przekonany do tego castingu. Epizodyczne role, w których pojawiają się znane i lubiane twarze to bardzo miły dodatkowy akcent, ale nie będę psuł niespodzianki odnośnie nazwisk.

Dla kogo jest 2. sezon The Office PL?

Czy nasza wersja bawi także w nowych odcinkach? "The Office PL" w 2. sezonie to po prostu więcej tego samego. Nie brakuje scen, po których mocno się roześmiałem, często się uśmiechałem podczas seansu, ale niektóre dialogi lub monologi bywają naprawdę chybione. Mam wrażenie, że tym razem tych ostatnich było mniej, niż w pierwszej serii, ale nie prowadziłem dokładnych wyliczeń, więc nie stoi za tym większa matematyka. Najważniejsze jest to, że serial będzie w stanie rozbawić tych, którzy dobrze bawili się wcześniej, ale czy przekona nieprzekonanych? Wydaje mi się, że nie, bo nie znaleziono tu recepty na to by, produkcja była w stanie uwieść nowych widzów. Struktura i duch serialu pozostały takie same, co dla jednych będzie ogromnym plusem, a innymi nie pozwoli nawet zbliżyć się do tego serialu.

"The Office PL" startuje z 2. sezonem już 4 listopada na CANAL+ Online.