Gdy plotki o tym, że Robert Pattinson wcieli się w rolę Batmana okazały się faktem, zagorzali fani serii rozpętali lawinę oburzenia. Okazało się jednak, że Edward ze Zmierzchu podołał zadaniu, a sama produkcja zebrała naprawdę przyzwoite noty. Film okazał się na tyle udany, że twórcy planują pójść za ciosem bez zbędnego czekania. Tym razem jednak uwaga poświęcona zostanie nie Mrocznemu Rycerzowi, a jego pokracznemu nemezis – Pingwinowi.

Pingwin powróci w serialowym spin-offie Batmana

Collin Farrel odwalił kawał dobrej roboty. Odświeżoną wersję Pingwina docenili nie tylko fani, ale także reżyser nowego Batmana – Matt Reevs. To właśnie on będzie odpowiedzialny za serialowy spin-off, który trafi na platformę HBO Max. Za scenariusz będzie odpowiadać Lauren LeFranc współtworząca między innymi Agentów T.A.R.C.Z.Y. Reevs w superlatywach wypowiadał się o pokazie aktorstwa Farrela w nowym Batmanie, oraz wyraził podekscytowanie możliwością głębszego przedstawienia postaci Pingwina w serialu. Nie podano jeszcze dokładnej daty premiery ani bardziej sprecyzowanych szczegóły, ale pewne jest to, że Pingwin ponownie namiesza w Gotham.

Źródło: Warner Bros

Zanim serial osadzony w klimacie najnowszej odsłony Mrocznego Rycerza trafi na HBO Max, możecie już teraz zapoznać się z wyróżnionymi przez redakcję filmami i serialami dostępnymi na platformie. HBO Max dostępne jest w Polsce od wtorku i już na samym wstępie zaoferowało kilka naprawdę mocnych pozycji w jakości 4K, z Dolby Vision i Dolby Atmos. Pamiętajcie także o promocji! Jeśli wykupicie dostęp do 31 marca i nie przerwiecie subskrypcji, to dożywotnio otrzymacie promocyjną cenę niższą o 33%, czyli 19,99 zł.