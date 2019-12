Źródło: StarWars.com

Wszystko dlatego, że ostatnie doniesienia wskazują na powrót dwóch niezwykle ważnych postaci, jakimi są Anakin Skywalker i Luke Skywalker. W pierwszego z nich ponownie miałby zagrać Hayden Christensen, który doczekał się pewnego rodzaju cameo w „Gwiezdne Wojny – Skywalker. Odrodzenie”, gdzie mogliśmy usłyszeć jego głos. Wielu widzów (fanów?) spodziewało się, że ujrzymy go na ekranie, ale tak się nie stało. Wszystko jednak przed nami, bo Anakin Skywalker może wrócić na ekran.

Według informacji zbliżonych do WGTC, plan zakłada angaż Christensena na którymś etapie serialu. Co ważne, mamy go zobaczyć jeszcze przed przejściem na Ciemną Stronę. Doniesienia te pochodzą z tego samego źródła, które twierdzi, że Lucasfilm szykuje dla fanów film poświęcony nowej Jedi Rey. Produkcja ma przedstawić jej staraniw szkoleniu nowej generacji rycerzy Jedi. Niektórzy z nich zwrócą się ku Ciemnej Stronie Mocy, a w filmie mają wystąpić też aktorzy grający Finna i Poe. Ich udział będzie jednak epizodyczny, podobnie jak Jodie Comer wcielającej się w matkę Rey. Film ma pokazać wydarzenia 5 lat po tym, co widzieliśmy w „Skywalker. Odrodzenie”, ale nie zabraknie w nim flashbacków pokazujących co działo się z Rey w pominiętym okresie.

W serialu o Kenobim poznamy młodego Luke’a Skywalkera