Miał być hit: serial "Metropolis" od Apple TV+ skasowany

O tym, że Apple TV+ pracuje nad serialową adaptacją klasyki kina sci-fi platforma informowała w zeszłym roku. Za sterami zasiadł Sam Esmail - producent, reżyser i scenarzysta, który na swoim koncie ma m.in. świetnie oceniany serial "Mr. Robot", czy "Homecoming". "Metropolis" miał zostać w całości napisany i wyreżyserowany przez Esmaila, który miał również pełnić rolę showrunnera. Miał też odpowiadać za produkcję w ramach umowy z UCP przy współpracy z Chadem Hamiltonen, który również pracował nad "Mr. Robot". W serialu miały pojawić się m.in. Briana Middleton oraz Lindy Booth, które otrzymały główne role.

Jednak ambitne plany przeniesienie klasyki na małe ekrany się nie spełnią. Jak informuje serwis Deadline, mimo przygotowań do zdjęć, które miały ruszyć tego lata w Australii, twórcy "Metropolis" zmuszeni zostali do przerwania prac. Powód? Sytuacja związana ze strajkiem scenarzystów i rosnące koszty produkcji. "Koszty i niepewność związane z trwającym strajkiem doprowadziły do tej trudnej decyzji" - miał powiedzieć jeden z przedstawicieli studia.

Serialowe "Metropolis" nie powstanie. Apple TV+ straciło materiał na hit

Cóż, na otarcie łez pozostaje seans oryginału. W Polsce film "Metropolis" z 1927 r. w reżyserii Fritza Langa obejrzeć możecie na platformach FlixClassic oraz Red Carpet. Obraz opowiada o dystopijnym, futurystycznym społeczeństwie podzielonym na dwie kasty - myślicieli i robotników. Pewien intelektualista zakochuje się w robotnicy i postanawia zagłębić się w realia życiowe ukochanej. Jest zszokowany tym, co przyjdzie mu zobaczyć… "Metropolis" to prawdziwa klasyka kina sci-fi nakręcona z wielkim rozmachem. W produkcji wzięło udział ponad 37 tys. statystów. Same zdjęcia trwały 310 dni. Co ciekawe, fragmenty filmu zostały wykorzystane w teledysku "Radio Ga Ga" zespołu Queen.

Obrazek wyróżniający: FlixClassic