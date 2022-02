Blade Runner powraca. Amazon pracuje nad nowym serialem

Klasyka science fiction zadebiutuje w formie serialu. Variety opublikowało informacje o pracach nad produkcją nowego serialu Amazona, którego akcja będzie mieć miejsce w uniwersum Blade Runnera. Fabuła rozgrywa się 50 lat po wydarzeniach z filmowego Blade Runnera 2049. Pierwsze wzmianki o serialu pojawiły się w wywiadzie dla BBC z udziałem Ridleya Scotta. Poinformował, że Blade Runner 2099 ma już zarysowany scenariusz i powstaje z zamysłem 10 odcinkowej serii.

Źródło: Warner Bros

Blade Runner 2099 nowym klasykiem?

Będzie to kolejny spin-off rozgrywający się w świecie Łowcy Androidów. Adult Swim wydało w zeszłym roku animowany serial Blade Runner: Black Lotus, który dla odmiany ukazał wydarzenia sprzed ostatniej części filmu. Ikoniczny już Blade Runner z 1982 wyznaczył wiele standardów dla współczesnej kinematografii sci-fi. Kontynuacja z 2017 roku zebrała dobre opinie i na nowo rozbudziła potrzebę fanów na mocne kino akcji osadzone w niedalekiej przyszłości. Serial ma szansę rozszerzyć uniwersum na nieosiągalną do tej pory skalę. A trzeba przyznać, że ten świat ma potencjał.

Amazon pokazuje, że ma zamiar rozpychać się łokciami na arenie platform streamingowych. To już druga głośna produkcja, która w ostatnim czasie została zapowiedziana przez amerykańskiego giganta. Pisaliśmy ostatnio o pierwszych zdjęciach z planu serialu Władcy Pierścieni. Amazon za prawa do ekranizacji wyłożył niemałą sumę. Ingerencja w tak mocno ukształtowane uniwersum wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Jeśli Amazon dobrze to rozegra, może ukraść sporą część tortu Netfliksowi, któremu aktualnie produkcji ubywa.