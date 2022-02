Vanity Fair opublikowało ogromny artykuł, który zdradza nie tylko kulisy prac nad serialem Władca Pierścieni: Pierścienie mocy (Lord of the Rings: Rings of Power) ale również prezentuje sporo zdjęć z planu i pierwsze szczegóły fabuły rozpisanej na 50 godzin scenariusza.

Pierwsze zdjęcia z planu robią wrażenie

Reporterzy Vanity Fair mieli unikalną okazję porozmawiać z twórcami serialu, którym Amazon chce na stałe zagościć w świadomości światowej widowni. Lord of the Rings: Rings of Power to historia opisania przez samego Tolkiena w dodatku do trylogii Władca Pierścieni, która miała przybliżyć nam wydarzenia z 2. wieku Śródziemia, tysiące lat przed wydarzeniami z samej trylogii. Amazon za możliwość ekranizacji tej historii zapłacił aż 250 mln USD, a już niemal 2 razy tyle wyłożył już na produkcję pierwszego sezonu, który będzie składał się z 10 odcinków. Koszty wygenerowane zostały przede wszystkim przez konieczność przygotowania licznych kostiumów i scenografii, które będą wykorzystane na przestrzeni zaplanowanych pięciu sezonów. Oficjalnie potwierdzono, że historia zapisana w scenariuszu rozpisana jest na 50 godzin.

Jeśli jesteście ciekawi planów scenarzystów i producentów tego serialu to zachęcam do lektury obszernego artykułu opublikowanego przez Vanity Fair. Dziennikarze mieli nawet okazje obejrzeć 3 pierwsze odcinki serialu, który zadebiutuje w Prime Video już na początku września. Co więcej dowiedzieliśmy się też, że w najbliższy poniedziałek, 14.02.2022 zostanie opublikowany pierwszy prawdziwy trailer tej produkcji. Już po zdjęciach jednak widać, że cała produkcja zrealizowana jest z rozmachem godnym dzieła, które będzie musiało się konkurować z kultową, filmową trylogią Władcy Pierścieni zrealizowaną przez Petera Jacksona.

Scenarzyści zdradzają zarys fabuły

Pierwszy sezon przybliży nam między innymi postać młodej Galadrieli, późniejszej królowej elfów, która będzie musiała zmierzyć się z wieloma przeciwnościami, aby osiągnąć swój status. W serialu pojawi się młody Elrond, a także inne kultowe postaci jak książę krasnoludów - Durin IV czy Isildur, który zasłynął tym, że odciął palec z pierścieniem Sauronowi. Cała historia tylko luźno bazuje na tym, co Tolkien przygotował w swoim dodatku do trylogii, gdzie tylko nakreślono historię z 2. wieku Śródziemia. Młodzi showrunnerzy Patrick McKay i JD Payne mieli niełatwe zadanie, ale ich pomysł na tę historię najbardziej przypadł do gustu władzom Amazona, na czele z Jeffem Bezosem, który jest wielkim fanem prozy Tolkiena, co widać po tym jak nie szczędzi pieniędzy na tę produkcję. Szacuje się, że produkcja wszystkich 5 sezonów może kosztować nawet ponad 1 mld UD.

Wygląda więc na to, że rozmachu w tej historii nie zabraknie. Miejmy tylko nadzieje, że będzie również ciekawa, nawet pomimo tego, że ma być adresowana również do młodych widzów. Nie będzie to zatem druga Gra o Tron gdzie brutalność wręcz wylewała się z ekranu. To niekoniecznie musi być wada, bo Tolkien raczej stronił od przemocy w swoich książkach. Władca Pierścieni został wydany kilka lat pod II wojnie światowej i miał symbolizować pojednanie wielu zwaśnionych nacji, które połączyły swoje siły aby pokonać zło czające się na świecie. Jedno jest pewne, jesień zapowiada się ekscytująco.

