Kontynuacja Cyberpunk 2077 zachwyci graczy. Znamy pierwsze szczegóły

Cyberpunk 2077 zadebiutował w grudniu 2020 r. i nie miał łatwego początku – przynajmniej na konsolach Xbox One i PlayStation 4 gdzie gra zwyczajnie nie działała, jak obiecywano. Doszło do niecodziennej sytuacji, gdzie najnowsza produkcja polskiego studia zniknęła ze sprzedaży w PlayStation Store i sklepy zwracały rozczarowanym graczom pieniądze. 5 lat później to zupełnie inny tytuł i jedna z najlepszych polskich gier. Dziesiątki aktualizacji, setki poprawek i masa usprawnień to dopiero początek, gdyż mieliśmy też rozszerzenie fabularne Widmo Wolności odblokowujące dostęp do dodatkowej części miasta Night City i oferujący wciągającą, mroczną historię. I choć przygoda z Cyberpunk 2077 oficjalnie została uznana za zakończoną, twórcy nie zamierzają żegnać się z serią – nic z tych rzeczy.

Reklama

Kontynuacja Cyberpunk 2077 powstaje – to nie ma żadnych wątpliwości. Projekt Orion, bo to właśnie o nim jest mowa, jest wciąż projektem koncepcyjnym, nad którym pracują międzynarodowe ekipy CD Projekt RED. W marcu tego roku dowiedzieliśmy się, że zespół rośnie i z 64 pracowników, którzy nad nim pracowali w październiku 2024, rozrósł się do 84 osób. Na temat samej gry nie wiemy praktycznie nic, ale najnowsze informacje z konferencji Digital Dragons 2025 z Krakowskiego Parku Technologicznego rzucająca nieco światła na to, z czym przyjdzie się zmierzyć w tej kontynuacji.

Kontynuacja Cyberpunk 2077 zaskoczy wielu. Na graczy czeka niespodzianka

Rąbka tajemnicy uchylił nie kto inny, jak Mike Pondsmith – twórca planszówki Cyberpunk, z której garściami czerpie produkcja CD Projekt RED. Autor w rozmowie z serwisem tvgry, który relacjonował tegoroczną odsłonę Digital Dragons 2025, zdradził, że choć nie jest bezpośrednio zaangażowany w powstawanie kontynuacji, tak słyszał, że Night City nie będzie jedynym miastem, który przyjdzie nam odwiedzić. Choć Pondsmith nie wdawał się w szczegóły, rzucił, że bliżej mu będzie do brudnego Chicago niż zaawansowanego technologicznie Night City.

Zanim jednak zagramy w kontynuację Cyberpunk 2077 minie jeszcze sporo czasu. Prace mają być na wczesnym etapie i przed ekipą CD Projekt RED jeszcze wiele lat. Nie da się jednak ukryć, że podwaliny pod fabułę, miejsce akcji oraz rozgrywkę są już praktycznie gotowe i tylko kwestią czasu jest to kiedy poznamy pierwsze konkretne szczegóły. Na ten moment pozostają nam szczątkowe informacje, które mogą tylko podkręcić apetyt graczy czekających na dalsze przygody w tym futurystycznym świecie.

Warto też przypomnieć, że CDP pracuje nad innymi projektami, które mają szansę stać się fenomenem na skalę światową. W przygotowaniu jest 4. część Wiedźmina oraz remake pierwszej części gry, która zadebiutowała w 2007 r. na komputerach PC i nigdy nie trafiła na konsole. Remake, nad którym pracuje studio Fool’s Theory, zapowiedziany już w 2022 r. ma przenieść pierwsze przygody Geralta do obecnej generacji i pokazać możliwości studia. Choć CD Projekt RED nie zdradza żadnych informacji związanych z potencjalną premierą gry, można oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości uchyli rąbka tajemnicy i zdradzi nieco szczegółów związanych z tym projektem.