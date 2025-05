Nowy rozdział w World of Warships: Legends. Nie przegap testów!

Już lada dzień gra World of Warships: Legends zadebiutuje na platformie Steam. Jest na co czekać, bo premierowa zawartość prezentuje się wyjątkowo imponująco. Ciekawy? Zapisz się na zamknięte beta testy już za kilka dni!

World of Warships: Legends już wkrótce na platformie Steam

Gra, która do tej pory dostępna była w wersji na konsole i urządzenia mobilne, już wkrótce trafi w ręce graczy PC. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, już 23 maja rozpoczną się zamknięte beta testy dla chętnych graczy. Testy potrwają do 26 maja, a chętni mogą zgłaszać się za pośrednictwem oficjalnej strony gry na platformie Steam. Wargaming informuje, że potrwają one do 26 maja. Do dyspozycji zniecierpliwionych graczy trafi rozgrywka przeciwko AI, tryb Arcade i standardowe bitwy. Pozostała zawartość, na czele z dodatkowymi typami okrętów i funkcją crossplay udostępnione zostaną w terminie późniejszym.

Bogata zawartość już od pierwszego dnia

Gracze, którzy zdecydują się na przetestowanie World of Warships: Legends na Steamie, otrzymają do dyspozycji przeszło 500 okrętów i 100 dowódców. Pojawi się również zupełnie nowa zawartość, na czele z niemieckim pancernikiem Preußen. Kolejne tygodnie przyniosą także angażujące wydarzenia dla społeczności, jak Bitwa jutlandzka czy polowanie na Bismarcka.

Czy World of Warships: Legends trafi na Steam Deck? Prace trwają

Jako że coraz więcej graczy korzysta z konsoli Steam Deck, pojawia się wiele pytań o to, czy nowa gra od Wargaming będzie kompatybilna z posiadanym przez nich urządzeniem. Z tego, co oficjalnie wiadomo, prace nad udostępnieniem WoWS: Legends na Steam Deck już trwają, także trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość.

Ciekawych graczy zapraszamy do obejrzenia zwiastuna gry na Steam: