Koniec telewizji jest blisko. I nie powstrzymają go nawet Polacy

Rosnące liczby abonentów Netfliksa, Disney+, HBO Max oraz innych platform VOD wcale nie oznaczają gigantycznych spadków popularności telewizji w naszym kraju. Obniżenie udziału telewizji w Polsce jest wręcz minimalne i gdy porównamy sumaryczny udział czasu spędzonego przed telewizorem przez widzów każdego rodzaju telewizji z widzami serwisów VOD, to dostrzeżemy jak ogromną przewagę posiada niegdyś królujące na całym globie medium.

Oglądalność telewizja vs. VOD w Polsce

Telewizja kablowa osiągnęła w lipcu 2023 wynik na poziomie 30%, telewizja satelitarna aż 34,1%, a telewizja naziemna 22,8%. To daje nam wynik 86,9%, czyli blisko 9/10 całego rynku. Stale rosnący streaming zdołał wydrzeć jedynie 6,9 czasu spędzonego przed ekranami, co jest o,5 punktu procentowego więcej, niż w poprzednim miesiącu. Co ciekawe, nadal na szczycie pozostaje YouTube, który może pochwalić się udziałem wynoszącym 1,9%, podczas gdy drugi Netflix wykręcił wynik na poziomie 1,7%. W ramach 3,3% znajdują się wszyscy pozostali gracze na polskim rynku VOD.

Oglądalność telewizja vs. VOD w USA

Odmienna sytuacja ma miejsce w USA, gdzie pierwszy raz w historii pomiarów The Gauge, udział telewizji spadł poniżej 50%. Wyniósł dokładnie 49,6%, na co składa się 29,6% dla telewizji naziemnej i 20% telewizji satelitarnej. Stany Zjednoczone nie posiadają telewizji cyfrowej naziemnej, która funkcjonuje m. in. w Polsce, dlatego ma to pewien wpływ na ostateczne wyniki i popularność telewizji.

Warto jednak dodać, że dosyć wysoko w zestawieniu znalazła się telewizja IPTV (nie zaliczana do telewizji klasycznej), ponieważ uzyskała wynik 11,6% całkowitego czasu spędzonego przed telewizorami. Co istotne, czas spędzony na oglądaniu treści VOD wzrósł o 2,9% w lipcu na tle czerwca, ale większe wrażenie robi postęp popularyzacji materiałów na życzenie w skali roku, bo streaming wzrósł o 25,3%. Najchętniej oglądaną platformą w USA jest Netflix, na drugim miejscu znalazło się Hulu, a podium zamknął Prime Video.

Źródło, grafiki: Nielsen PL, Nielsen USA via WM.