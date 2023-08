Ponad 20 kanałów za 2.5 zł miesięcznie! Polsat rusza ze specjalną promocją

Dotychczasowi użytkownicy Polsat Go będą mogli wypróbować Box Go za darmo.

Polsat Go stanie się przeszłością z końcem tego miesiąca. Firma skupi się na promowaniu swoich treści w serwisie streamingowym Polsat Box Go, a nowych subskrybentów firma chce zachęcić specjalną zniżką. Użytkownicy Polsat Go mogą zaś liczyć na 2 miesiące darmowego dostępu do nowego pakietu.

Ponad 40 tysięcy godzin ulubionych seriali za 30 zł rocznie

Polsat Go to darmowy serwis oparty na modelu reklamowym, dzięki któremu sympatycy polskiej telewizji oglądali bez opłat treści należące do grupy Polsat Plus. Oglądali, bo już za dwa tygodnie platforma zakończy swoją działalność, a zainteresowani użytkownicy będą mogli przenieść się na Polsat Box Go, który jest co prawda serwisem płatnym, ale byli posiadacze kont w Polsat Go będą mogli korzystać z niego za darmo przez dwa miesiące.

Źródło: Polast

Swoją pozycję na rynku streamingowym Polsat chce podbudować nowym pakietem Start, oferującym dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych seriali, reality shows i nowości z ponad 20 kanałów Telewizji Polsat. Z tej okazji stacja przygotowała specjalną promocję, dzięki której możecie zgarnąć dostęp do wszystkich treści za 30 zł na cały rok, a to oznacza, że miesięczny koszt usługi wyniesie jedyne 2,5 zł.

Zdecydowaliśmy się wyłączyć Polsat Go, a nasze treści będą oferowane m.in. w nowym pakiecie Polsat Box Go Start w modelu subskrypcyjno-reklamowym – niska, promocyjna opłata 30 zł za cały rok i niewielka liczba reklam. Jest to zgodne z aktualnym trendem na rynku streamingu – Stanisław Janowski, prezes Telewizji Polsat

Polsat Box Go to programy takie jak Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe czy Fokus TV, oraz szeroka oferta seriali – między innymi Przyjaciółki, Wotum nieufności, Matka, Lulu, Pierwsza miłość i Świat według Kiepskich.