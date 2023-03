Afera księżycowa w Samsungu. Przypomina się sytuacja z Huawei

Jakiś czas temu na Reddicie wybuchło ogromne zamieszanie związane ze zdjęciami Księżyca, które są jednym z głównych powodów do dumy koreańskiego giganta. Post w dobitny sposób pokazał, ile szczegółów dodaje sztuczna inteligencja w przypadku robienia zdjęć Księżyca... lub czegoś, co zdaje się nim być.

Warto zaznaczyć, że nie jest to nowa afera, która pojawiła się dopiero przy tegorocznych flagowcach Samsunga. Sprawa została nagłośniona już w 2021 roku, lecz teraz całość nabrała „drugiego życia". Wszystko za sprawą wcześniej wspomnianego wpisu na Reddicie, a dokładnie testu użytkownika o pseudonimie ibreakphotos, który sfotografował sztucznie rozmyty obraz Księżyca. Smartfon zdecydowanie podkoloryzował cały obrazek, dodając mnóstwo szczegółów, których oryginalna fotografia zwyczajnie nie posiadała.

Źródło: Reddit (u/ibreakphotos, r/Android)

Od razu przypomina się podobna sytuacja z Huawei P30 Pro z 2019 roku, kiedy to dostępny tryb do fotografowania Księżyca nie działał w taki sposób, jaki byśmy mogli sobie wyobrazić. Na trop całej sprawy udało się wpaść dzięki zauważeniu różnicy w liczbie detali między zdjęciami w trybie profesjonalnym a automatycznym. To właśnie w tym drugim telefon rejestrował więcej szczegółów i jak dowiodły testy, Huawei P30 Pro używa predefiniowanych tekstur, dzięki którym jest w stanie robić tak szczegółowe fotografie ziemskiego satelity. Jak informowaliśmy kilka lat temu, Wang Yuexi, który odkrył całą sprawę, zdołał nawet oszukać algorytmy aparatu. Użył zdjęcia Plutona i fragmenty kaligrafii, a telefon uznał, że to Księżyc, więc dodał od siebie kilka elementów, jak np. kratery księżycowe.

Samsung odpowiada na zarzuty związane ze zdjęciami Księżyca

Koreański gigant postanowił zareagować na pojawiające się spekulacje dotyczące sztuczności tych zdjęć z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, publikując anglojęzyczny wpis na swoim oficjalnym blogu. Jak już mnóstwo osób zdążyło zauważyć, nie jest to jednak nowa informacja, a w większości przetłumaczona treść z języka koreańskiego, która została pierwotnie opublikowana w 2022 roku.

Samsung wytłumaczył, że funkcja „Optymalizator scenerii", która pomaga w zdjęciach Księżyca od serii Galaxy S21, łączy kilka technik w celu generowania dokładniejszych i ładniejszych fotografii. Wytłumaczono między innymi działanie funkcji Super Resolution, która uruchamia się przy zoomie od x25 i wykorzystuje przetwarzanie wielu klatek do łączenia ponad 10 obrazów w celu zmniejszenia szumów i zwiększenia przejrzystości. Smartfon stara się także zoptymalizować ekspozycję, aby Księżyc nie był prześwietlony w towarzystwie ciemnego tła, jakim jest niebo. Do tego wykorzystuje funkcję „Zoom Lock”, która łączy optyczną i cyfrową stabilizację obrazu — to ma na celu zmniejszenie rozmycia obrazu.

Problem w sztucznej inteligencji?

Co do tego ma sztuczna inteligencja? Firma przyznaje, że AI odpowiada za identyfikację Księżyca. Model sztucznej inteligencji został zbudowany na podstawie różnych kształtów i szczegółów Księżyca, wliczając w to pełnię i półksiężyce, oraz jest oparty na obrazach zarejestrowanych z naszego widoku z Ziemi.

Nie jest to więc żadna rewolucyjna wiedza, lecz stawia sprawę jasno — obiekty podobne do Księżyca będą przez smartfon interpretowane jako Księżyc. To udowadniają również testy wystawiające na próbę podobny obraz, lecz w kształcie kwadratu. W tym wypadku Samsung od razu odrzuca możliwość tego, że jest to Księżyc — więc nie dodał żadnych szczegółowych elementów.

Czy w takim razie można uznać, że zdjęcia Księżyca robione przy wykorzystaniu Samsunga są fejkami? Cóż... bardziej tak niż nie. Z jednej strony firma przyznaje, że algorytmy dopieszczają te fotografie, ale z drugiej strony czy jest w tym coś złego z perspektywy użytkowników? Możemy cieszyć się ładnymi zdjęciami Księżyca w nocy — a to jest chyba najważniejsze. Samsung zaznacza jednak, że cały czas będzie pracował nad ulepszeniem funkcji Optymalizatora scenerii.

Źródła: Samsung, Reddit (u/ibreakphotos, r/Android)