Wraz z zapowiedziami nowych składaków, Samsung wprowadził na rynek także dwa nowe modele słuchawek: Galaxy Buds 3 oraz Galaxy Buds 3 Pro. Tuż po oficjalnych zapowiedziach ruszyła przedsprzedaż, w ramach której można było zgarnąć urządzenia w nieco korzystniejszej cenie — lub w zestawach ze smartfonami. Pierwsi użytkownicy już teraz dostali nowe, droższe, słuchawki w swoje ręce i... ruszyła lawina. Od kilku stale jesteśmy bombardowani informacjami o problemach z nowymi słuchawkami Samsunga. I jeżeli myślicie że pierwsza instrukcja oficjalnie wystosowana przez producenta która pozwala nie uszkodzić urządzenia to przesada, to... nic z tych rzeczy. Jest dużo, duuużo, gorzej.

Nowe słuchawki rodzą nowe wyzwania i... problemy

W tym roku Samsung postawił na zupełnie nową formę swoich słuchawek. Ku rozczarowaniu jednych i radości drugich — seria Galaxy Buds 3 porzuca charakterystyczny kształt i stawia na konstrukcję którą znamy z produktów konkurencji. Firma zrezygnowała z "fasolek" na rzecz klasycznej budowy zakończonej trzonem. Takiej samej, z jakiej korzystają... właściwie wszyscy inni producenci. Tym co pozwala im się jednak wyróżnić jest możliwość aktywacji podświetlenia wystającego elementu. Niby fajne, ale odbiór jest mieszany. Jedni za bardzo widzą inspirację gamingowymi świecidełkami, inni obawiają się o czas pracy na jednym ładowaniu. To jednak detal, a problemy o których mowa są zupełnie innego kalibru.

A tych jest bez liku — i są masowo zgłaszane przez użytkowników z Korei, którzy mogą już kupować najnowsze modele słuchawek Samsunga.

Problemy z Galaxy Buds 3 na które skarżą się klienci

Wszystkie poniższe "awarie" i zgłoszenia pochodzą z informacji podanych przez kanał ITSub oraz wpisów na oficjalnym forum Samsunga. A sytuacja jest na tyle nieciekawa, że Samsung zdecydował się wstrzymać zbieranie zamówień przedpremierowych w Korei dopóki nie zapanuje nad jakością produktu. Poza wspomnianymi kilka dni temu problemami nakładkami na słuchawki dokanałowe, najczęściej pojawiającymi się problemami są:

Nierówne ładowanie i... odpadająca farb – użytkownicy skarżą się, że farba na etui ładującym i samych słuchawkach łuszczy się;

– użytkownicy skarżą się, że farba na etui ładującym i samych słuchawkach łuszczy się; Podświetlenie nie działa odpowiednio, jest niejednolite – a w skrajnych przypadkach użytkownicy Galaxy Buds 3 Pro skarżą się, że w ogóle nie działa;

– a w skrajnych przypadkach użytkownicy Galaxy Buds 3 Pro skarżą się, że w ogóle nie działa; Widoczne szczeliny – w podstawowym modelu Galaxy Buds 3 użytkownicy gołym okiem obserwują ogromne szczeliny na łączeniach.

Konsumenci, którzy mają problemy ze swoimi produktami, mogą odwiedzić centrum serwisowe w celu wymiany lub zwrotu pieniędzy. Przepraszamy konsumentów za wszelkie niedogodności z tym związane.

Co na to wszystko Samsung? Na szczęście tym razem koreański gigant nie zwlekał i natychmiast zareagował na pojawiające się w sieci informacje. Firma wydała oświadczenie, w którym zachęca do zwrotu lub wymiany zakupionych słuchawek. A kropką nad i w ich działaniach jest już wspomniane przeze mnie wstrzymanie sprzedaży do odwołania. Warto jednak mieć na uwadze, że póki co do klientów trafiło stosunkowo niewiele słuchawek, bowiem sprzedaż na szeroką skalę rusza dopiero za kilka dni. Miejmy nadzieję, że partie które trafią wówczas do klientów będą lepiej sprawdzone i uda im się uniknąć wtopy. Inaczej szykuje się katastrofa i niekończąca się fala zwrotów i narzekań.

Źródło