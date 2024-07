Samsung to marka, która była niegdyś krytykowana za opóźnienia w dostarczaniu nam aktualizacji. Na szczęście te czasy już dawno minęły. Koreańska marka przoduje dziś w regularnym dostarczaniu aktualizacji oprogramowania dla swoich urządzeń. Właśnie doczekaliśmy się nowej wersji zabezpieczeń dla wielu modeli Samsung Galaxy. Sprawdźmy się, co nowego przynosi lipcowa aktualizacja i które urządzenia mogą ją otrzymać.

Samsung Galaxy: Aktualizacja bezpieczeństwa (lipiec 2024)

Tegoroczna lipcowa aktualizacja koncentruje się głównie na poprawkach bezpieczeństwa. Samsung naprawił 33 luki w zabezpieczeniach swoich urządzeń. Dodatkowo zaimplementowano też 25 poprawek w podstawowym systemie Android. Chociaż aktualizacja nie wprowadza ona nowych funkcji, to niektóre urządzenia nadal mogą liczyć na upgrade do One UI 6.1, który wprowadza nowe usprawnienia w interfejsie użytkownika.

Które urządzenia otrzymały już aktualizację?

Lista urządzeń, które już zaczęły otrzymywać lipcową aktualizację zabezpieczeń, jest już dość długa. Oto niektóre z nich:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20

Galaxy A55

Jak zaktualizować swoje urządzenie Galaxy?

Jeśli jesteś właścicielem jednego z wymienionych smartfonów i chcesz sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj. Proces ten pozwala sprawdzić dostępność aktualizacji i uruchomić ją, jeśli jest już dostępna dla Twojego urządzenia w naszym regionie.

Aktualizacje dla tabletów Galaxy

Samsung nie zapomina również o użytkownikach tabletów. Chociaż na dzień 16 lipca żadna aktualizacja nie została jeszcze szeroko udostępniona dla modeli Galaxy, to spodziewamy się, że wkrótce także i te urządzenia otrzymają najnowsze poprawki.

Regularne aktualizacje są kluczowym elementem utrzymania bezpieczeństwa i wydajności urządzeń mobilnych. Warto więc regularnie sprawdzać, czy Twoje urządzenie jest na bieżąco z najnowszym oprogramowaniem, aby cieszyć się jego pełnymi możliwościami i ochroną.

źródło: 9to5google.com