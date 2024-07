Samsung Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro oficjalnie. Firma porzuca to, co ją wyróżniało

Samsung oficjalnie zaprezentował dziś nowe słuchawki w swoim portfolio: Samsung Galaxy Buds 3 i Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Koreańczycy przez lata wyróżniali się na rynku - ich słuchawki charakteryzował unikalny kształt. Fasolki, jak wielu je nazywało, cieszyły się sporym uznaniem. Poza tym wyróżniały się na rynku, czego nie można powiedzieć o lwiej części produktów, które w mniej lub bardziej perfidny sposób kopiują design AirPodsów.

W tym roku Samsung postanowił jednak porzucić charakterystyczną formę i również oferuje słuchawki z tzw. trzonami. W niemalże identycznych etui tym razem serwuje dwa modele: dokanałowe Galaxy Buds 3 Pro oraz douszne Galaxy Buds 3.

Samsung Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro - co zaoferują nowe słuchawki Samsunga?

Kształt etui z daleka bardzo łatwo będzie pomylić z tym, które doskonale znamy z AirPodsów. Z tą jednak różnicą, że Samsung zaoferuje je w dwóch wariantach kolorystycznych: srebrnym i białym oraz przeźroczystą pokrywą.

Oba modele zaoferują 3 mikrofony + VPU, sterowanie przesunięciem po trzonie i uszczypnięciem, a także łączność Bluetooth 5.4. Urządzenia pochwalić się mogą także certyfikatem IP57.

Największa różnica pomiędzy poszczególnymi modelami występuje w ich formie oraz głośnikach. No bo właśnie: modele Buds 3 Pro to dokanałowe słuchawki z ulepszonym, 2-drożnym głośnikiem (10,5 dynamiczny + 6,1mm planarny). Jeżeli zaś chodzi o tańszy, podstawowy, model, to oferuje on 1-drożny głośnik (11 dynamiczny). Modele te odróżnia także wzmacniacz — model Pro oferuje podwójny, zaś "zwykły" — pojedynczy. Ostatnią z różnic jest czas pracy na jednym ładowaniu. Galaxy Buds 3 Pro zaoferują 3h odtwarzania muzyki z wyłączonym ANC (30 z w pełni naładowanym etui) oraz 4 godziny rozmów z wyłączonym ANC (20 z w pełni naładowanym etui). Jeżeli zaś chodzi o "zwykłe" Budsy — mowa o, kolejno, 6 i 4 godzinach — pozostałe wartości pozostają bez zmian.

Samsung nie byłby sobą, gdyby i tutaj nie wepchnął najgorętszego hasła ostatnich miesięcy — czyli sztucznej inteligencji. Ta ma nie tylko zadbać o optymalizację jakości dźwięku podczas korzystania ze słuchawek, ale także ma w inteligentny sposób dostosowywać głośność oraz redukcję szumu do otoczenia. Ponadto słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 oraz Galaxy Buds 3 Pro w trybie słuchania zaoferują także tłumaczenie w czasie rzeczywistym bazujące na zarejestrowanych wypowiedziach naszych rozmówców.

Niestety, ponownie nie mam dobrych wieści dla miłośników najwyższej jakości. Tutaj kwestie kodeków prawdopodobnie pozostaną bez zmian — słuchawki zaoferują je, przynajmniej na starcie, wyłącznie smartfonom Samsunga.

Samsung Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro — polskie ceny. Ile zapłacimy za najnowsze słuchawki?

Samsung przyzwyczaił nas już do tego, że ich urządzenia i akcesoria flagowców to półka premium. Dlatego tutaj też bez większego zaskoczenia, że za nowe słuchawki przyjdzie swoje zapłacić. Samsung Galaxy Buds 3 w Polsce wyceniono na 749 zł, zaś model pro — na 1029 zł.