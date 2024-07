Jak donoszą branżowe media, niektórzy użytkownicy mają spore problemy ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds3 Pro. Do tego stopnia, że firma postanowiłą wydać oficjalną instrukcję prawidłowego obchodzenia się z nimi, by te nie uległy zniszczeniu. W czym problem? Już wyjaśniamy.

Samsung Galaxy Buds3 Pro: słuchawki z achillesową piętą

Pewna grupa użytkowników słuchawek Samsung Galaxy Buds3 Pro doniosła o problemie związanym z ich trwałością. Elementem, który rzekomo jest achillesową piętą słuchawek, są silikonowe wkładki do uszu. To właśnie one odpowiadają za to, że słuchawki trzymają się po założeniu. Decydują również o skuteczności pasywnej redukcji odgłosów otoczenia. Sęk w tym, że Samsung zdecydował się na zastosowanie wyjątkowo delikatnego materiału.

Co to oznacza w praktyce? Niektórzy posiadacze słuchawek Samsung Galaxy Buds3 Pro rozerwali silikonowe nakładki podczas próby ich demontażu. Dlaczego do tego doszło? Według instrukcji opublikowanej przez Samsunga najprawdopodobniej wykorzystano zbyt dużą siłę. Nieświadomi użytkownicy mogli również podważyć nakładki paznokciem bądź jakimś ostrym narzędziem, co również naraża je na pęknięcie.

W jaki sposób bezpiecznie zmienić silikonowe wkładki w słuchawkach Samsung Galaxy Buds3 Pro? Producent przygotował krótki poradnik, z którym warto się zaznajomić.

Instrukcja bezpiecznej wymiany nakładek w słuchawkach Samsung Galaxy Buds3 Pro

Jak czytamy w instrukcji, pierwszym krokiem do bezpiecznego demontażu nakładek jest ich wywinięcie. Dzięki temu zwiększy się powierzchnia chwytu, a nacisk zostanie rozłożony równomiernie. Dokładnie tak, jak na załączonej grafice:

W drugim kroku należy delikatnie, powoli zsunąć nakładkę z obudowy słuchawki. W ten sposób:

Samsung przypomina, by nie próbować wykręcać silikonowych nakładek, gdyż właśnie wtedy może dojść do pęknięcia. Nie należy również posługiwać się paznokciami, które mogą rozciąć delikatny silikon.

Na ten moment nie wiemy jeszcze, czy mamy do czynienia z większym problemem, czy z grupą użytkowników, które swoje słuchawki potraktowali zbyt dużą siłą, a pękanie silikonu występuje jedynie jednostkowo. Trzeba jednak stosować się do powszechnie znanej zasady, która przy takich czynnościach sprawdza się wyjątkowo często: nic na siłę.