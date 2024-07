Kilka dni temu oficjalnie poznaliśmy już najnowsze składaki Samsunga. Obyło się bez większych niespodzianek — przecieki dotyczące najnowszych Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip okazały się bardzo celne, przez co wielu potencjalnych klientów było dość rozczarowanych. Tym bardziej, że na naszym rynku o najnowszym gadżecie — Galaxy Ring — możemy jedynie pomarzyć i nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość. A skoro emocje już opadły i zniknęła tajemnica, to czas ruszyć dalej i może ruszyć machina związana z przeciekami dotyczącymi przyszłorocznych flagowców i jednych z najważniejszych premier na rynku smartfonów w ogóle. Mowa, rzecz jasna, o nowych urządzeniach z serii Samsung Galaxy S. I choć od tej dzieli nas jeszcze wiele miesięcy (premiery spodziewamy się na początku przyszłego roku), to już teraz pojawiają się informacje na temat modelu Galaxy S25 Ultra. Wynika z nich, że Samsung planuje po latach solidne zmiany w wyglądzie urządzenia!

Samsung Galaxy S25 doczeka się odświeżonego wyglądu. Co o nim wiemy?

Informacjami na temat nowego designu flagowców Samsunga podzielił się ze światem zasłużony w świecie przecieków Ice Universe. To użytkownik doskonale znany wszystkim śledzącym branżowe nowinki, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących urządzeń Samsunga. Wynika z nich, że firma rozważa naprawdę solidną zmianę. Galaxy S25 Ultra miałby przejść ogromną transformację ku asymetryczności. Nowy smartfon miałby zaoferować zaokrągloną ramkę bliżej tylnej obudowy, przy jednoczesnym zachowaniu prostego profilu od strony ekranu. Skąd te zmiany? Według Ice Universe — może to wynikać z chęci poprawienia komfortu trzymania urządzenia. Wielu użytkowników dość chłodno wypowiadało się na temat "prostokątnego" designu ostatnich modeli Galaxy S. Według wielu użytkowników — najzwyczajniej w świecie... nie leżał on wygodnie w dłoniach i nie byli oni specjalnie zadowoleni z takiego rozwiązania.

Na tym jednak jeszcze nie koniec — bowiem nadchodzące flagowce mają zaoferować jeszcze węższe ramki, niż wszystkie dotychczasowe smartfony firmy, a sama konstrukcja ma być najcieńszą w historii. Flagowce miałyby mierzyć raptem 8,4mm.

Jak co roku — zmiany mają zajść również w aparatach fotograficznych — a przynajmniej w modelu Samsung Galaxy S25 Ultra. Nie wiadomo jak sprawy będą miały się z tańszymi modelami, ale ostatnie plotki sugerują, że te mogą pozostać z tymi samymi rozwiązaniami które były dostępne w tegorocznych modelach Galaxy S24.

Nowości we flagowych Samsungach: sporo nadziei na zmiany

Przecieki z Samsunga wielokrotnie zepsuły już niespodziankę koreańskiemu gigantowi. Czy tak sprawy będą miały się tym razem? Na tę chwilę jeszcze trochę za wcześnie by wyrokować, bo premiery nowych flagowców nie spodziewamy się wcześniej niż na początku przyszłego roku.