To już dziś - jedna z najbardziej wyczekiwanych wakacyjnych konferencji. Samsung oficjalnie zaprezentował swoje składane smartfony, które przez najbliższy rok będą ich flagowymi produktami z tej stosunkowo świeżej konkurencji. Jeżeli liczyliście na wielkie trzęsienie ziemi i rewolucję - to nie mam dla was dobrych wiadomości. Samsung Galaxy Flip 6 to kolejny krok ku doskonałości i powolna ewolucja, a nie żadna wielka rewolucja, która zatrzęsie rynkiem i wywróci segment składanych smartfonów do góry nogami.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 - specyfikacja techniczna

Procesor: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm);

Pamięć ram: 12 GB LPDDR5X;

Pamięć wewnętrzna: 256 GB lub 512 GB;

Wsparcie dla karty micro SD: brak;

Wyświetlacz główny: 6,7", Dynamic AMOLED 2X, odświeżanie adaptacyjne 120 Hz, rozdzielczość 2640 x 1080 px;

Wyświetlacz zewnętrzny: 3,4", Super AMOLED, rozdzielczość 720 x 748 px, odświeżanie 60 Hz;

Aparaty tylne: ultraszerokokątny 12 MP FF F/2.2, 123 stopnie; szerokokątny: 50 MP Dual PIxel F/1.8, OIS;

Aparat przedni: 10 MP, FF, F/2.2;

Pojemność akumulatora: 4000 mAh;

Szybkie ładowanie bezprzewodowe: tak;

Szybkie ładowanie: tak (25W);

Wymiary: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm;

Waga: 187 g.

Warianty kolorystyczne: niebieski, srebrny, żółty, miętowy. W oficjalnym sklepie Samsunga dostępne również: antracytowy, biały i brzoskwiniowy.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6: co nowego?

Na pierwszy rzut oka nowe modele różnią się co najwyżej kolorami. Ale spokojnie, bo mimo wszystko co nieco się w temacie nowego Z Flipa zmieniło. Pomijając już elementy takie jak procesor, które dla wielu są sprawą drugo-, trzecio-, a może nawet i czwartorzędną — to zmieniły się aparaty fotograficzne i ich napędzane sztuczną inteligencją możliwości. 12 MP aparat został zastąpiony w tym roku przez 50 MP, zaś coraz lepsze algorytmy AI pozwalają na jeszcze bardziej efektowne działanie trybu portretowego z idealnym bokehem. Ponadto nowy automatyczny zoom pozwoli dostosować idealny kadr pod wszelkiej maści portrety tak, by efekt finalny prezentował się możliwie jak najlepiej. Ponadto Samsung obiecuje jeszcze lepsze materiały w złych warunkach oświetleniowych — zarówno jeżeli chodzi o zdjęcia, jak i wideo. Koreańczycy zoptymalizowali także tryb nocny i Super HDR dla Instagrama, dzięki czemu można liczyć na wysokiej jakości materiały tworzone bezpośrednio z poziomu Galaxy Z Flip 6. A jeżeli śledzicie rynek social mediów to prawdopodobnie wiecie, że nie jest to wcale takie oczywiste.

1 / 12

Galaxy Z Flip 6 w tym roku doczeka się także znacznie większego wsparcia AI. Poza ulepszaniem tworzonych tam multimediów, będą również generatywne i interaktywne tapety, zamiana szkiców w obrazy, asysta przy edycji zdjęć, tworzenie efektów 3D na statycznych zdjęciach czy zaawansowane funkcje związane z tłumaczeniem w czasie rzeczywistym. Wisienką na torcie jest asystent czatu, który wygeneruje dla nas wiadomości w wybranym przez nas tonie i na podstawie wprowadzonych przez nas wskazówek.

Samsung obiecuje także jeszcze większą wytrzymałość tegorocznego Galaxy Z Flipa. Wszystko dzięki ulepszonemu Armor Aluminium, nowej osłonie zawiasu i pokrycie całości Corning Gorilla Glass Victus 2. Ponadto ekran główny ma mieć jeszcze trwalszą warstwę ochronną i ulepszoną powierzchnię zgniatania. Jest też zupełnie nowy system chłodzenia. A dzięki ulepszonemu odprowadzaniu ciepła - smartfon oferuje jeszcze lepszą wydajność przez długi czas!

Samsung Galaxy Z Flip 6

Wisienką na torcie nowego Galaxy Z Flip 6 jest bez wątpienia nowa, większa bateria, która pozwala jeszcze dłużej cieszyć się smartfonem bez konieczności sięgania po źródła zasilania. A podobnie jak inne flagowce giganta — Samsung daje 7 lat gwarancji dla aktualizacji bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy Z Flip 6: polskie ceny. Ile zapłacimy za nowego składaka?

I choć wszystko to brzmi bajecznie, to zawsze kluczowym elementem pozostają ceny produktów. Jak to na flagowca przystało, za Samsung Galaxy Z Flip 6 przyjdzie nam za niego sporo zapłacić. W Polsce Samsung Galaxy Z Flip 6 wyceniony został na 5199 zł (wersja 256 GB) i 5749 zł (wersja 512 GB). Od dzisiaj do 23 lipca, do godziny 23:59, trwa jednak oferta specjalna, w której Samsung oferuje odkup z bonusem do 450 zł lub cashback o tej samej wartości. Poza tym jest jeszcze trade-in, który w zależności od modelu / wariantu / stanu telefonu oferuje odkup starego sprzętu w kwotach do 600, do 3000 zł. Są również bonusy w postaci etui do kupowanego smartfona — a przy zakupie na oficjalnej stronie Samsunga, otrzymamy również rok abonamentu AirPlus w prezencie. Regularna sprzedaż smartfona startuje 24 lipca.