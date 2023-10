Samsung rozważa wydłużenie wsparcia swoich smartfonów ponad 5 lat

Fragmentacja Androida jest już legendarna

Jednym z koronnych argumentów w dyskusjach na temat wyboru smartfona jest fakt wsparcia programowego przez producenta. Apple jest tutaj od samego początku świetnym wzorem zapewniając średnio 5-6 lat aktualizacji z nowymi wersjami systemu iOS. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również dostępu do nowinek technologicznych. Android pod tym względem jest daleko w tyle. Według różnych rankingów z systemu Android 13 korzysta obecnie zaledwie 23,5% wszystkich urządzeń z Androidem. Nieco ponad rok po premierze tego systemu niespełna 1/4 smartfonów korzysta z najnowszej wersji. Co więcej drugim najpopularniejszym systemem jest Android 11 z udziałem nieco ponad 22%, a dopiero na trzecim miejscu mamy Androida 12 z wynikiem 17%.

Oznacza to, że około 40% smartfonów będących obecnie w użyciu korzysta z przynajmniej trzyletniego systemu operacyjnego, który w większości przypadków nie dostał od tych trzech lat żadnej łatki bezpieczeństwa. Producenci smartfonów wydawali się przez ostatnie lata tego problemu nie dostrzegać. Owszem część firm oferuje wsparcie przez 2 czy 3 lata, ale nie dla wszystkich urządzeń, skupiając się zazwyczaj na tych najdroższych. Efekty takich działań widać wyraźnie na wykresach, ale jest nadzieja, że coś w tej kwestii się wreszcie zmieni. To po części również zasługa szykowanych regulacji dotyczących "prawa do naprawy". Producenci urządzeń nie tylko muszą zapewnić wsparcie w postaci komponentów do wymiany, ale również oprogramowania.

Google podbija stawkę

Jasnym punktem na mapie wsparcie smartfonów z Androidem od początku jest Google, który jest przecież twórcą i właścicielem Androida. Pierwsze smartfony Pixel oferowały co prawda tylko 3 lata wsparcia, ale na tle konkurencji i tak był to dobry wynik. Tym bardziej, że nowe wersje systemu pojawiają się na wszystkich wspieranych Pixelach równocześnie. W przypadku innych producentów często na aktualizacje trzeba czekać miesiącami. Ofertę Google przebił ostatnio Samsung, który zapowiedział 4 lata aktualizacji wersji systemu i 5 lat aktualizacji zabezpieczeń dla swoich smartfonów. Google nie chciał być gorszy i przy okazji premiery Pixela 8 podbił stawkę do 7 lat aktualizacji systemu, co stawia go w zasadzie na równi z Applem i iOS. To z pewnością bardzo dobry trend.

Jak donosi SamMobile koreański producent rozważa obecnie dalsze wydłużenie wsparcia swoich smartfonów aby dorównać Google. Nie będzie tu chodziło raczej o nowe wersje systemów, cztery to i tak dobry wynik, ale wydłużenie wsparcia związanego z łatkami bezpieczeństwa. Google takie aktualizacje dla Pixeli przygotowuje co miesiąc. Samsung również trzyma się ostatnio tego harmonogramu i aktualizuje już niemal 1 miliard urządzeń miesięcznie. Nie chodzi tu tylko o smartfony, ale o również o inne produkty mające stały dostęp do sieci Internet, w tym artykuły gospodarstwa domowego. Nie jest wykluczone, że przy okazji kolejnej generacji smartfonów z rodziny Galaxy, czas takiego wsparcia zostanie wydłużony powyżej 5 lat. Miejmy tylko nadzieje, że pozostali producenci nie pozostaną w tyle.