Android 14 już dostępny, póki co tylko na Pixelach

Android 14 wreszcie zadebiutował

Początkowo nowa wersja Androida miała pojawić się niemal miesiąc temu, ale w ostatniej chwili Google przesunął premierę finalnej wersji na dzień swojej konferencji produktowej. Co nieco zaskakujące, nawet się na ten temat nie zająknięto podczas prezentacji Pixela 8 i Pixela 8 Pro, ale prawda jest taka, że Android 14 wprowadza raczej kosmetyczne zmiany. Dodano przede wszystkim nowe opcje dopasowania wyglądu ekranu głównego oraz ekranu blokady. Pojawiły się nowe opcje zegarka, kolorów i wszystko ma wygląda po prostu ładniej, ale trudno nazwać to przełomowymi zmianami. Pojawi się też opcja generowania tapet na podstawie komendy wysłanej do sztucznej inteligencji, co każdy z nas wykorzysta pewnie raz, żeby sprawdzić jak działa ;-).

Zmieni się również nieco ekran wpisywania PINu, znikną z niego animacje, za to pojawi się możliwość odblokowania telefonu bez konieczności naciskania przycisku "Enter" po podaniu prawidłowego kodu, ale tylko jeśli nasz PIN ma więcej niż 6 cyfr. Integralną częścią systemu Android 14 stanie się aplikacja Health Connect, która pozwoli zebrać wszystkie nasze fitnessowe informacje z różnych aplikacji w jednym miejscu aby łatwiej nimi zarządzać. Przydatne jeśli macie zegarek Garmina, a wagę od Xiaomi. Na tym jednak lista zmian się kończy, a Google nawet nie za bardzo chwali się nową wersją systemu, nazywając to po prostu nowymi funkcjami dla urządzeń Pixel.

Android 14 będzie dostępny na smartfonach z rodziny Pixel 7, Pixel 6 oraz Pixel 5/5a/4a 5G, a także na Pixel Fold i Pixel Tablet. Aktualizacje powinny pojawić się na waszych urządzeniach w ciągu kilku godzin, choć na instalacje i tak najlepiej zarezerwować sobie kilka godzin nocnych, bo cały proces będzie czasochłonny. Jeśli zaś chodzi o innych producentów smartfonów, to w pierwszej kolejności nowy system powinien trafić na flagowe urządzenia Samsunga oraz OnePlus, ale dokładnych dat jeszcze nie znamy.