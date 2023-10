Pixel Watch 2 zaprezentowany. Odróżnicie go od poprzednika?

Na pierwszy rzut oka Pixel Watch 2 ponownie przyciąga uwagę eleganckim designem, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom estetycznych gadżetów, choć pozbawiona ramki konstrukcja może ponownie okazać się powodem do łatwych uszkodzeń mechanicznych. Dlatego Google dodało wzmocnione szkło nad ekranem. Wodoodporność i pyłoodporność pozwalają na korzystanie z zegarka w różnych warunkach, od codziennego noszenia po aktywności na świeżym powietrzu. To nadal ekran OLED i 41 mm koperta. Najbardziej wyróżniająca się różnica to ekran zrównany z cyfrową koroną, w miejscu, gdzie pierwsza generacja zegarka miała lekkie wycięcie. Jeśli chodzi o obudowę, to jest teraz wykonana w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu zamiast ze stali nierdzewnej. Nowy model jest lżejszy - zamiast 36 g waży 31 g.

Google Pixel Watch 2 - co nowego?

Jednak to nie wygląd jest tym razem w smartwatchu Google najważniejszy. Pixel Watch jest wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak monitorowanie aktywności fizycznej, tętno, sen i poziom stresu, które opracowano na podstawie ich odpowiedników w rozwiniętych produktach marki Fitbit. Dzięki temu użytkownicy mogą dbać o swoje zdrowie i kondycję w sposób bardziej świadomy, a jak dobrze wiemy (na podstawie popularności Apple Watcha), jest to dość pożądane wśród konsumentów. W środku znalazł się teraz czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon W5.

Wśród nowych funkcji związanych ze zdrowiem pojawiły się wielościeżkowy, dokładniejszy o 40% czujnik tętna i więcej możliwości monitorowania stresu. Google dodało także czujnik temperatury skóry i ciągłej aktywności elektrodermalnej (EDA). Pixel Watch 2 to także urządzenie oferujące rozszerzone i automatyczne funkcje wykrywania i monitorowania aktywności fizycznej, w tym biegania i jazdy na rowerze. Pojawiły się też dodatkowe funkcje pozwalające lepiej zaplanować treningi i dokładniej je monitorować oraz analizować.

Pixel Watch 2 - nowy interfejs, tarcze, paski, funkcje

Służy także temu nowy interfejs w trakcie treningów, który jest bardziej czytelny. Dodane są także funkcje związane z bezpieczeństwem - wybrane kontakty będą powiadamiane o naszym przybyciu lub pobycie w trasie, jeśli nie dotrzemy na miejsce o wskazanym czasie. Co więcej, analizowane są także inne sygnały naszego organizmu, w tym wykrywanie stresu, a wtedy można liczyć na odpowiednie powiadomienie i sugestie, jak nad tym zapanować.

Warto również zwrócić uwagę na integrację z ekosystemem Google. Pixel Watch 2 umożliwia dostęp do Google Assistant, co ułatwia zarządzanie obowiązkami i uzyskiwanie odpowiedzi na pytania w błyskawiczny sposób. Ponadto, dzięki wbudowanej funkcji NFC, zegarek umożliwia płatności zbliżeniowe. Co istotne, jego bateria utrzymuje się przez taką samą ilość czasu, co pierwsza generacja Pixel Watch - aż 24 godziny pracy, nawet przy włączonym ciągle wyświetlaczu - jak zapowiada producent. Ładowanie do 50% (12 godzin działania) w 30 minut.

Na Pixelu Watch 2 znajdzie się nowy Wear OS 4, który będzie na razie dostępny tylko na tym smarwatchu. Cena to 349 dolarów za wariant Wi-Fi. Za wsparcie dla LTE dopłacimy 50 dolarów. Do wyboru mamy kilka wariantów kolorystycznych: srebrno-niebieskiej, srebrno-białej, czarnej oraz złoto-orzechowej. W pakiecie ze smartwatchem jest też Fitbit Premium na 6 miesięcy.