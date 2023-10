Google Pixel 8 i 8 Pro - obyło się bez niespodzianek, są brzydkie

Google Pixel 8 / Pixel 8 Pro - specyfikacja

Tak jak się już spodziewaliśmy po przeciekach, Pixel 8 i Pixel 8 Pro to ponownie ewolucja smartfonów zaprezentowanych w ostatnich dwóch latach. Wersja 6 wprowadziła powiew świeżości swoim nowym designem i ten trend jest kontynuowany, choć nowe kolory jak już wspominałem średnio mi się podobają. Potwierdziła się również specyfikacja, oba Pixele dostały procesor Google Tensor G3 produkowany w litografii 4 nm, który ma nieco mocniejszy układ graficzny i nowy układ rdzeni. Do dyspozycji mamy jeden rdzeń Cortex-X3 taktowany zegarem 2,9 GHz, cztery rdzenie Cortex-A715 pracujące z zegarem 2,37 GHz oraz cztery oszczędne rdzenie Cortex-A510, których zegar sięga 1,7 GHz. Układ graficzny to Mali-G715 ze sprzętowym wsparciem ray-tracingu, a do tego dochodzą też dedykowane procesory obliczeniowe związane ze sztuczną inteligencją i obróbką obrazu.

Pixel 8 wyposażony został w ekran AMOLED o przekątnej 6,2 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżaniu 60-120 Hz i jasności nawet 2000 nitów. Do tego mamy 8 GB pamięci RAM (LPDDR5X) oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane oraz nieco większą baterię o pojemności 4575 mAh, którą można ładować z mocą 30 W. Ekran pokryty jest oczywiście warstwą szkła Gorilla Glass, a pod nim znalazł się czytnik linii papilarnych, podobnie jeszcze lepszy niż w zeszłorocznym modelu. Pixel 7 nadal pozostawia pod tym względem sporo do życzenia, więc to bardzo dobra wiadomość. Pixel 8 Pro ma natomiast ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1344 x 2992 piksele, który posiada regulowane odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz oraz jasność nawet 2400 nitów. Bateria ma pojemność 5050 mAh więc pod tym względem nic się nie zmieniło. W modelu Pro znajdziemy ponadto 12 GB pamięci RAM oraz 128, 256, 512 GB lub 1 TB pamięci na dane.

Oba smartony mają też pełny zestaw najnowszych kontrolerów komunikacyjnych, począwszy od WiFi 7, przez Bluetooth 5.3, aż po pełne wsparcie dla łączności 5G, również w standardzie UWB. Nie zabrakło też oczywiście wsparcia dla NFC oraz technologii eSIM, choć nadal mamy tutaj również slot na kartę nanoSIM. Ekran zabezpieczony jest przez szkło Gorilla Glass Victus 2, a oba smartfony mają certyfikat IP68, który oznacza odporność na wodę i kurz. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, Pixele 8 posiadają też wbudowany termometr, którym możemy zmierzyć temperaturę powierzchni lub płynów. Google Pixel 8 dostępny będzie w kolorach Peony Rose, Grey oraz Obsidian Black, a model Pro - Sky Blue, Porcelain i Black Obsidian.

Google Pixel 8 / Pixel 8 Pro - aparaty

W przypadku aparatów Google akurat nie ma zbyt wiele do poprawy, dlatego dużych zmian w tym aspekcie nie ma, zwiększono głównie ilość światła jaka dostaje się do sensora. Podstawowy Pixel 8 ma dwa sensory, główny o rozdzielczości 50 MPix z jasnym obiektywem f/1.68, laserowym autofocusem i optyczną stabilizacją obrazu oraz dodatkowy, ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 MPix (f/2.2), ten sam, który mieliśmy w Pixelu 7. Dzięki technologii Super Res Zoom, główny obiektyw pozwala też na wykonywanie zdjęć z dwukrotnym zoomem. Pixel 8 Pro ma nieco lepszy zestaw sensorów, główny jest taki sam, ale szerokokątny ma już 48 MPix z obiektywem f/1.95, a obiektyw typu telephoto z pięciokrotnym optycznym zoomem ma rozdzielczość 48 MPix. Dzięki funkcji Super Res Zoom możemy robić zdjęcia nawet z 30-krotnym przybliżeniem. Postępu nie ma w kwestii przedniej kamery, która w obu modelach ma teraz 10,5 MPix (obiektyw f/2.2) oraz możliwość nagrywania wideo w 4K, ale w modelu Pro dodano funkcję autofocus.

Google Pixel 8 / Pixel 8 Pro - oprogramowanie

Google podkreśla też fakt, że bardzo mocno skupia się nad obróbką zdjęć, które wykonuje aparat, ale tym razem postawili na poprawę wideo. Zwrócono uwagę nie tylko na obraz, ale również na jakość nagrywanego dźwięku. Spore wrażenie robi funkcja Video Boost, która dzięki sztucznej inteligencji potrafi wyciągnąć znacznie więcej szczegółów z filmów wykonanych przy słabym oświetleniu. Pojawiła się też funkcja, która w przypadku zdjęć grupowych potrafi połączyć kilka z nich w jedno, aby mieć ujęcie gdzie każda z osób wygląda korzystnie.

Google obiecuje też 7 lat aktualizacji dla Pixela 8/8 Pro, oznacza to, że tegoroczny model będzie wspierany aż do 2030 roku. Wygląda na to, że ktoś chciał tutaj utrzeć nosa Apple, które wspiera swoje urządzenia średnio przez 6 lat. Google zapowiedziało też nową wersję asystenta, który korzysta z możliwości sztucznej inteligencji - Google Bard. Rozwiązanie to ma być udostępnione w nadchodzących miesiącach.

Google Pixel 8 / Pixel 8 Pro - ceny

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Google podniosło w tym roku ceny swoich smartfonów. Za podstawowy model Pixel 8 trzeba zapłacić 699 USD, a w Europie nawet 799 euro. Za Pixel 8 Pro Amerykanie zapłacą 999 USD, a Europejczycy już przynajmniej 1099 euro. Smartfony będą dostępne w sklepach już w przyszłym tygodniu, ale niestety nie w Polsce. W ramach przedsprzedaży, w pakiecie z Pixelem 8 można dostać słuchawki Pixel Buds Pro lub 200 USD/229 euro zniżki na Pixel Watch 2, a z Pixelem 8 Pro możemy wybrać słuchawki lub zegarek.