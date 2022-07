Exynosy Samsunga i Apple M2 Pro będą miały coś wspólnego

M2 Pro i Max miały wyróżniać się technologią 3 nm od TSMC. Jak się okazuje, Samsung wyprzedził tajwańską firmę

Koreański gigant technologiczny rozpoczął produkcję CPU z technologią 3 nm, co jest prawdziwym kamieniem milowym na tym rynku. Co jednak ważniejsze, do tej pory stale była utrzymywana narracja, że to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. jako pierwsze rozpocznie produkcję procesorów z technologią 3 nm - i ta miała być początkowo przeznaczona wyłącznie dla Apple.

Analityk Jeffa Pu niedługo po tegorocznym WWDC przyznał, że procesory M2 Pro i Max mają trafić na linie produkcyjne jeszcze w tym roku. Nowe chipy kalifornijskiej firmy miały się wyróżniać właśnie technologią 3 nm od TSMC. Co prawda analityk zaznaczał, że nawet jeśli harmonogram produkcji nie zostanie opóźniony, to nie jest pewne, że konsumenci zobaczą nowe produkty z nową generacją Apple Silicon w tym roku. Przeskok z 4 nm do 3 nm to spore wyzwanie dla producenta - w tym przypadku dla TSMC - ale również ogromny krok w przód dla Apple.

Kiedy jeszcze niedawno spekulowaliśmy na temat tego, że CPU 3 nm mogą trafić na linie produkcyjne jeszcze w tym roku, Samsung po prostu wziął się do działania. Wygląda na to, że Exynosy będą miały sporo wspólnego z ulepszonymi wersjami M2 - tylko, że mogą pojawić się na rynku zdecydowanie szybciej. Koreańska firma bowiem rozpoczęła już produkcję swoich chipów.

Samsung zaczął już produkować procesory z technologią 3 nm

Największa firma w Korei Południowej w swoim oświadczeniu przyznała jednak, że układy z technologią 3 nm początkowo nie będą wykorzystywanie w urządzeniach mobilnych - do tego będą potrzebować nieco więcej czasu. Samsung twierdzi jednak, że dzięki zastosowaniu tak zwanej architektury tranzystorowej Gate-All-Around, nowy proces produkcji jest o 45 procent bardziej energooszczędny niż technologia 5 nm, ma o 23 procent wyższą wydajność i o 16 procent mniejszą powierzchnię. Firma ma nadzieję, że w przyszłości proces 3 nm drugiej generacji może zmniejszyć zużycie energii i rozmiar odpowiednio o 50 i 35 procent oraz zwiększyć wydajność nawet o 30 procent. Trzeba przyznać, że całość brzmi naprawdę ekscytująco.

Technologię 5 nm możemy znać chociażby z flagowego Snapdragona 888, co pozwala nam zobaczyć skalę, z jaką będziemy mieli do czynienia. Snapdragon 8 Gen 1 korzysta za to z technologii 4 nm. Co ciekawe, chipy Google Tensor drugiej generacji będą wykorzystywały technologię 4 nm, chociaż za ich produkcję będzie odpowiedzialny Samsung.

3 nm może okazać się dla Samsunga asem w rękawie w wyścigu z TSMC

TSMC odpowiada za ponad połowę globalnego rynku procesorów i - tak jak wspomniałem wcześniej - współpracuje z Apple, dostarczając układy dla iPhone'ów, iPadów, MacBooków i komputerów stacjonarnych Mac. TSMC i Samsung konkurują o wieloletnie zamówienia od takich firm jak Apple i Qualcomm - i dzisiejsze doniesienia koreańskiej firmy mogą okazać się pod tym względem przełomowe. Masowa produkcja 3 nm tajwańskiego producenta chipów ma rozpocząć się w drugiej połowie roku, kiedy Samsung już zaczął produkować chipy 3 nm w swoich zakładach w Hwaseong. Co istotne, oczekuje się, że poszerzy produkcję na swoją najnowszą fabrykę w Pyeongtaek.

Co również warto zaznaczyć, to fakt, że w związku z globalnym niedoborem podzespołów, Stany Zjednoczone i Chiny podjęły kroki, aby zwiększyć możliwości i specjalistyczną wiedzę w zakresie produkcji chipów w swoich krajach. Jedno i drugie państwo argumentowało, że jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Samsung obecnie jest w trakcie tworzenia nowego zakładu produkcyjnego w Teksasie, co ma pomóc USA uwolnić się od Chin.

