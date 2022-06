Na tegorocznym WWDC Apple zaprezentowało dwa nowe komputery napędzane autorskim układem M2. I choć w zeszłym tygodniu nie padły konkretne daty, dziś już wiemy kiedy jeden z nich trafi do sprzedaży. Firma poinformowała, że jeszcze w tym tygodniu ruszy przedsprzedaż 13-calowego MacBooka Pro, a w sklepach pojawi się w przyszły piątek.

MacBook Pro 13 z procesorem M2 to przede wszystkim 8-rdzeniowe CPU z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi, 10-rdzeniowe GPU, 16-rdze­niowy system Neural Engine i 100 GB/s przepustowości pamięci. Oprócz zwiększonej wydajności, zwiększy się również czas pracy na baterii. Apple zapewnia, że komputer może pracować do 20 godzin (dotyczy to odtwarzania filmów w Apple TV). Komputer wyposażony jest w dwa porty Thunderbolt / USB 4 oferujące ładowanie oraz standardy DisplayPort, Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s) i USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s). Do tego bateria litowo-polimerowa o pojemności 58,2 Wh, którą ładować będziecie zasilaczem USB‑C o mocy 67 W. Więcej o 13-calowym MacBooku Pro oraz przeprojektowanym MacBooku Air przeczytacie w tekście Całkiem nowy Apple Macbook Air - pierwszy komputer z procesorem M2. Wygląda jednak na to, że pierwszym będzie jednak komputer z dopiskiem Pro, gdyż Apple wciąż nie zdradza, kiedy Air pojawi się w sklepach.

MacBook Pro 13 cali z M2. Cena i dostępność w Polsce

MacBooka Pro 13 cali z układem M2 w przedsprzedaży pojawi się w najbliższy piątek 17 czerwca o godzinie 14:00. Komputer w sprzedaży dostępny będzie od 24 czerwca. W najdroższej konfiguracji 13-calowy MacBook Pro z układem Apple M2 z 8-rdzeniowym CPU, 10‑rdzeniowym GPU i 16‑rdzeniowym systemem Neural Engine może kosztować nawet 14699 zł. To cena z 24 GB pamięci RAM i 2 TB pamięci masowej SSD. Podstawowy model 8 GB RAM i SSD o pojemności 256 GB w polskim Apple Store wyceniony został na 7499 zł. Decydując się na zakup wersji z dyskiem 512 GB trzeba zapłacić 8699 zł. Komputer jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: gwiezdna szarość lub srebrny.