Samsungi w Europie w przyszłym roku przegonią wydajnością telefony ze Snapdragonem. Taaaak…

Dużo osób uważa, że w przypadku mobilnych procesorów mamy dziś do czynienia tylko i wyłącznie z wojną na cyferki. Ja jestem nieco innego zdania, a mój test Samsunga Galaxy Note 20 Ultra tylko potwierdził, że zrobienie dobrego procesora jest kluczowe dla komfortowego korzystania z telefonu. W tym wypadku bowiem różnice pomiędzy tym modelem wydanym w Stanach Zjednoczonych (gdzie ma Snapdragona) i w Europie (gdzie działa na Exynosie) są widoczne gołym okiem i nawet już Samsung nie twierdzi, ze jest inaczej. Nie oznacza to jednak, że firma zasypuje gruszki w popiele. Wręcz przeciwnie – inżynierowie w pocie czoła pracują, by zamknąć lukę pomiędzy ich SoC a tymi od konkurencji. Temu ma chociażby służyć rzekoma współpraca z AMD w kontekście projektowania procesorów graficznych. Dziś dowiedzieliśmy się pierwszych informacji o tym, jak wydajny może być kolejny procesor Koreańczyków, nazwany Exynos 1000. Jest… interesująco.

Exynos wyprzedza Snapdragona… Ale czy na pewno?

Portal GSMArena dotarł do wyników benchmarków nowego Exynosa w narzędziu Geekbench. Według nich nowy SoC Samsunga osiągnął w nim wynik 1302 punktów w teście „Single Core” i 4250 w „Multi Core”. Źródło dostarcza też informacje o tym, jak w tym teście wypadł Snapdragon 875, czyli następca tegorocznego 865, który osiągnął 1159 i 4090 punktów. Oznaczałoby to, że w przyszłym roku to właśnie Exynos sięgnie po koronę najwydajniejszego procesora. Ja jednak jestem do tych informacji nastawiony bardzo sceptycznie. Po pierwsze – musielibyśmy uznać, że w jedną generację nadrobiono lata zapóźnień i zwiększono wydajność o ponad połowę. Wynik Exynosa 990 w tym samym teście to bowiem 849 punktów dla jednego rdzenia i 2725 dla wielu. Przyznacie, że tak duży przeskok jest co najmniej podejrzany.