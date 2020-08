Galaxy Note 20 jest o 20 proc. szybszy w Stanach niż w Europie i Samsung musi to przyznać

Samsung odpowiedział na te zarzuty w formie krótkiego oświadczenia:

Galaxy S20 to smartfon stworzony, by zmienić sposób, w jaki doświadczamy otaczającego nas świata. Urządzenie, w zależności od regionu, jest dostępne z procesorem Exynos 990 lub Snapdragon 865. By zapewnić spójną i optymalną wydajność smartfonu podczas całego okresu użytkowania, oba czipy przechodzą takie same rygorystyczne testy. Badania są prowadzone w warunkach, w jakich smartfon jest wykorzystywany w codziennym życiu przez użytkowników

– biuro prasowe Samsung Electronics Polska

Można w to oświadczenie wierzyć, można nie – to już jest wybór każdego z was. Ja chciałbym jednak podkreślić, że w tej wypowiedzi Samsung zawarł bardzo istotną informację – Exynos 990 i Snapdragon 865 przeszły te same testy i są na tym samym poziomie (spójna i optymalna wydajność). Jeżeli tak, to w kolejnej wersji, w której na amerykański rynek wypuszczany jest Galaxy Note 20 ze Snapdragonem 865+, w reszcie krajów powinniśmy otrzymać jego Exynosowy ekwiwalent – pojawiający się w plotkach Exynos 992 bądź 1000.