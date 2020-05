Jeżeli Samsung dopnie współpracę z AMD, to faktycznie odjedzie konkurencji. Jeżeli…

Póki co nie mamy wiele informacji na temat nowego czipu, ale to co mamy, robi wrażenie. Jeżeli wierzyć przeciekowi na forum marki, najnowszy procesor Samsunga uzyskał dużą przewagę nad stosowanym w nowych Snapdragonach modułem Adreno 650. W benchmarku GFXBench miał on zdobyć 181.8 fps w teście Manhattan 3.1 (wynik Adreno to 123 fps) 138.25 fps w Aztec Normal (Adreno – 53,5 fps) i 58 fps w Aztec High (20 fps). Jeżeli to prawda, to mówimy tu o wzroście wydajności od 50 do nawet 200 proc.

Grafika mobilna to dla AMD nie pierwszyzna

Jeśli chodzi o producentów takich jak AMD i ich przygody z sektorem mobilnym, to wiele osób pamięta, jak spektakularną porażką była próba stworzenia przez Intel procesora mobilnego. Siedem lat temu mogliśmy podziwiać jak Intel Atom Z2580 działa (a raczej – nie działa) w ZTE Grand X2 In. Więcej o tym napisałem w tekście poświęconym temu producentowi. Jestem jednak zdania, że znacznie mniej osób kojarzy fakt, iż AMD już wcześniej miało mocny związek z sektorem mobilnym. Od momentu zakupu ATI w 2006 r. licencjonowali oni Qualcommowi swoje rozwiązania technologiczne, które wykorzystywał on do tworzenia Snapdragonów. Jako, że w tamtym czasie AMD miało spore problemy, jeżeli chodzi o rywalizację z Intelem na polu komputerów stacjonarnych i nie planowało w najbliższym czasie wchodzić mocniej na rynek mobilny, firma zdecydowała się na sprzedaż nierentownej części przedsiębiorstwa. Tak oto dział mobilny AMD trafił w 2009 r. za 65 milionów dolarów właśnie do Qualcomma.