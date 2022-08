Popularność składaków rośnie - nie jest więc dziwne, że jeden z gigantów rynku decyduje się na tablety

Popularność składanych urządzeń w ostatnich miesiącach stale rośnie, a rozwiązanie to przekonuje do siebie coraz większą liczbę użytkowników. Na składaki nie zdecydował się wyłącznie Samsung - coraz więcej firm stawia na produkcję takich produktów, przez co nie jest to już zaledwie ciekawostka dla największych pasjonatów technologii, a coś, co pewnym krokiem wchodzi do mainstreamu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe składaki od Samsunga, które debiutowały kolejno w 2019 i 2020 roku, czyli Galaxy Fold i Galaxy Z Flip, które osiągnęły ogromną popularność i zbierają bardzo dobre opinie, nie jest dziwne, że koreański gigant chce poszerzyć swoje horyzonty. Rynek tabletów z Androidem stale cieszy się coraz większą popularnością, więc zdaje się to naprawdę trafionym pomysłem.

Źródło: Letsgodigital.org

Kiedy możemy spodziewać się premiery składanego tabletu?

Jak podaje serwis Naver, Samsung planuje wprowadzić na rynek składany tablet z Androidem w pierwszej połowie 2023 roku. Urządzenie miałoby pojawić się równolegle z serią Galaxy Tab S9, chociaż nie być bezpośrednio jej częścią. Według źródła, premiery nowych serii tabletów odbędą się w podobnym lub nawet tym samym czasie, co smartfony z serii Galaxy S23.

Co delikatnie podnosi wiarygodność tych doniesień, to fakt, że już wcześniej mówiono o Samsungu w kontekście składanych tabletów. W zeszłym roku świat obiegła plotka o tym, że jeden z pionierów rynku technologicznego miał pracować nad Galaxy Z Fold Tab, który miał oferować „podwójnie składaną” formę - dzięki temu sami byśmy mogli wybrać, jak chcemy korzystać z tego urządzenia.

Źródło: Letsgodigital.org

Mógłby być to zwykły (chociaż dość gruby, ze względu na ilość warstw) smartfon, duży i wygodny do pracy tablet, a nawet laptop z cyfrową klawiaturą - wszystko zależałoby od naszych własnych preferencji, a zmiany moglibyśmy dokonać zaledwie w parę sekund. Ponadto boki tabletu moglibyśmy złożyć zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, a po całkowitym złożeniu sprzętu bez problemu byłoby miejsce na umieszczenie rysika S Pen. Projekt był urządzeniem 2w1, które - poza doskonałą funkcjonalnością - z pewnością musiałoby swoje kosztować.

Co może oferować nowy reprezentant linii foldables?

Tablet, o którym mowa, ma rzekomo nosić nazwę Galaxy S-Tap lub Galaxy Z-Tap. Nie można wykluczyć, że Samsung zdecyduje się właśnie na koncept opisany wyżej - to wydaje się najbardziej rozsądnym debiutem na rynku składanych tabletów. Mając do dyspozycji składany ekran tych rozmiarów, możemy wielkość sprzętu dostosować do aktualnych potrzeb - a część sprzętu może służyć jako klawiatura lub podpórka pod nadgarstki. Idealne dla grafików, a także do pisania, przeglądania internetu, oglądania seriali czy grania w gry. Dzięki temu w kieszeni moglibyśmy mieć mobilne i wygodne stanowisko pracy oraz rozrywki. Całość brzmi naprawdę cukierkowo, jednak biorąc pod uwagę doniesienia o cenach nadchodzących Foldów i Flipów, które sięgają niemal 9 tysięcy złotych, aż strach myśleć o kwocie, jaką będziemy musieli zapłacić za taki tablet.

Źródło: Letsgodigital.org

Oficjalna zapowiedź może mieć miejsce na jutrzejszym Galaxy Unpacked

A jeśli już o Foldach i Flipach, to już jutro, 10 sierpnia, podczas Galaxy Unpacked, Samsung zaprezentuje swoje nowe składane smartfony z "4" w nazwie. Jak w swoim artykule podawał Mirosław Mazanec, znamy jest już specyfikację drugiej z wymienionych propozycji. Ma być dostępny w trzech wersjach pamięci: 128, 256 i 512 GB. Składany wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ będzie miał przekątną 6,7-cala. Odświeżanie ma wynosić 120 Hz. Urośnie ekran zewnętrzny – z 1.9 cala do 2.1 cala. Dwa obiektywy (główny i szeroki kąt) mają mieć po 12 MP, kamerka do selfie – 10 MP. Telefon będzie można ładować z mocą 25W po kablu i 10W bezprzewodowo. Procesor to Snapdragon 8+ Gen 1. Większa będzie bateria – jej pojemność ma wynieść 3700 mAh.

Jeśli chodzi o Galaxy Z Fold 4, sercem składaka ma być Snapdragon 8+ Gen 1. Do tego smartfon zostanie wyposażony w 12 GB RAM i trzy wersje pamięciowe: 256, 512 i 1 TB. Wewnętrzny ekran AMOLED będzie miał 7,6 cala i rozdzielczość to QXGA+ z odświeżaniem 120 Hz. Zewnętrzny wyświetlacz to 6.2 calowy AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Sprzeczne są informacje na temat obiektywów, chociaż ostatnie mówią o głównym 50 MP. Wszystkie dokładne szczegóły na temat smartfonów poznamy już jutro - i niewykluczone, że właśnie tego dnia Samsung oficjalnie ogłosi S-Tap/Z-Tap.

Źródło: Naver

Obrazek wyróżniający: Letsgodigital.org