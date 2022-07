Bardziej kwadratowy, z wystającymi aparatami. Taki będzie Galaxy Z Flip 4

Sporo wiadomo już o Galaxy Watch 5 – zarówno o wersji standardowej jak i Pro jak i kolejnych słuchawkach Galaxy Buds 2 Pro.

Ale prawdziwymi gwiazdami wydarzenia będą dwa składane urządzenia – Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4.

Rozsądna ewolucja

Z informacji, które do tej pory pojawiały się w sieci wiadomo, że w wyglądzie smartfonów nie będzie żadnej rewolucji, a jedynie bardzo sensowna ewolucja. Pierwsze rendery mniejszego ze składanych smartfonów udostępnił niezawodny Evan Blass.

Urządzenie jest w bardzo ładnym, lawendowym kolorze, stosowanym już wcześniej przez Samsunga, również we Flipach z serii 3.

Smartfon, co nie dziwi, jest bardzo podobny do swojego poprzednika, ale na zdjęciach widać też kilka istotnych zmian.

Po pierwsze większe są przyciski na boku urządzenia, dzięki czemu łatwiej wyczujemy je pod palcem. Po drugie obiektywy aparatów wystają nieco bardziej niż w poprzedniej wersji. Wciąż jednak w porównaniu z innymi smartfonami to niewiele, nie będzie też żadnej wyspy a jedynie dwa oczka. Po trzecie bok i tył urządzenia nie są już lekko zaokrąglone, a płaskie – tak jak jest to w serii Galaxy S22. Być może producent chciał ujednolicić wygląd obu linii. Ale też być może dzięki temu zabiegowi zrobiło się więcej miejsca na baterię. Bo ta ma urosnąć do całkiem niezłych jak na tak mały smartfon 3700 mAh.

Z Flip 3 po lewej, Z Flip 4 po prawej

Nie wiadomo czy w jakikolwiek sposób zmieni się konstrukcja zawiasów. Ten na zdjęciu wydaje się nieco mniejszy od poprzednika, ale może być to tylko kwestia ujęcia. A i tak jeśli będą jakieś istotne zmiany, to zajdą one w środku.

Co jeszcze wiadomo o nowym Flipie

Galaxy Z Flip 4 ma być dostępny po raz pierwszy w trzech wersjach pamięci: 128, 256 i 512 GB.

Składany wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ będzie miał przekątną 6,7-cala. Odświeżanie ma wynosić 120 Hz. Urośnie ekran zewnętrzny – z 1.9 cala do 2.1 cala.

Dwa obiektywy (główny i szeroki kąt) mają mieć po 12 MP, kamerka do selfie – 10 MP. Telefon będzie można ładować z mocą 25W po kablu i 10W bezprzewodowo.

Procesor to Snapdragon 8+ Gen 1 czyli poprawiona wersja, produkowana już przez tajwański TSMC a nie Samsunga. Tyle, że wg jego pierwszych recenzji nie jest on specjalnie lepszy od swojego poprzednika i również ma problemy z wysokimi temperaturami.

Na razie nie wiadomo nic o cenach nowych Flipów. Do tej pory każda kolejna generacja była tańsza. Jednak z powodu kryzysu czy problemów z podzespołami ta tendencja może się niestety nie utrzymać.

Flip 5 będzie mniej dostępny

Flip 3 był najpopularniejszym smartfonem w swojej ojczyźnie. Jego ogólna światowa sprzedaż wyniosła 8 mln. sztuk, produkcja Flipa 4 ma wynieść aż 15 mln egzemplarzy. Zaskakujące są więc ostatnie doniesienia koreańskiego portalu The Elec. Wg jego informacji produkcja Flipa 5 ma spaść znów do 8 mln. Być może w ten sposób firma reaguje na światowy kryzys, i nie chce produkować wielkiej ilości urządzeń, które potem nie znajdą nabywców.

