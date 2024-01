Samsung rozwścieczył najwierniejszych klientów z Polski. Oto jak nie organizować przedsprzedaży

Samsung przygotował mnóstwo promocji dla tych, którzy na zakup Galaxy S24 zdecydowali się od razu. Plan był dobry…

Jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu, firma z Korei Południowej — jak co roku — przygotowała szereg ciekawych promocji, które z pewnością zainteresowały fanów marki i mogły skusić do zmiany swojego telefonu na nowy. Mieliśmy tutaj opcję darmowego zwiększenia pamięci w przedsprzedaży: jeżeli więc do 30 stycznia 2024 roku zakupiliśmy (lub w tym przypadku nadal zakupimy) Galaxy S24, S24 Plus bądź S24 Ultra, Samsung za darmo zwiększy nam wariant pamięciowy — ze 128 GB na 256 GB, z 256 GB na 512 GB czy z 512 GB na 1 TB w przypadku Ultry.

Drugą rzeczą był program odkupu naszego obecnego urządzenia, dzięki której możemy kupić telefon taniej, jeżeli tylko wybierzemy oddanie w zamian naszego starego urządzenia. Co więcej, jeżeli wzięliśmy udział w programie Trade-in, otrzymaliśmy także zniżkę na nowe telefony marki. Galaxy S24 był wtedy tańszy o 300 zł, a Galaxy S24 Plus i Ultra — tańsze o 500 zł. Jeżeli nie chcieliśmy wziąć udział w tym programie, to w przedsprzedaży mogliśmy zdecydować się na zniżkę na kartę przedpłaconą VISA.

Dla najszybszych klientów, którzy zdecydowali się na zakup Galaxy S24 od 17 do 22 stycznia, mieli otrzymać oni od firmy dodatkowo w prezencie słuchawki Galaxy Buds2 w kolorze grafitowym za darmo. Samsung kusił również zakupem u siebie z powodu na zdecydowanie bardziej rozbudowaną paletę kolorów dla smartfonów; ekskluzywne dla sklepu on-line są takie warianty Galaxy S24 jak zielony, pomarańczowy i błękitny. Pojawił się jednak jeden, dość ważny problem…

Wszyscy klienci, którzy kupili Galaxy S24 w sklepie Samsunga, plują sobie w brodę. Dlaczego?

Niestety jednak, jak pisze wiele klientów oficjalnego sklepu Samsunga na X/Twitter i w komentarzach pod postem Samsung Polska na Facebooku, sprawa w rzeczywistości wcale nie wyglądała tak kolorowo, jak można było zakładać. W tej sprawie z redakcją Antyweb skontaktowało się mailowo również kilku naszych czytelników, którzy również zwrócili naszą uwagę na ten temat. O co dokładnie chodzi?

Chodzi przede wszystkim o problem związany z liczbą słuchawek Galaxy Buds2, która — według regulaminu — jest ograniczona do 10 tysięcy sztuk. Problem jednak polega na tym, że mnóstwo osób zwraca uwagę na to, że o otrzymaniu nagrody decyduje kolejność wysłania zgłoszenia poprzez formularz w aplikacji Samsung Members na nowym telefonie — a trudno to zrobić, kiedy telefonu się nie ma.

No bo właśnie, czytelnicy Antyweb oraz inni klienci w mediach społecznościowych skarżą się również na to, że zamówienia ze sklepów z elektroniką zaczęli otrzymywać w piątek, 19 stycznia, za to zamówienia złożone na stronie Samsunga w dzień startu przedsprzedaży, 17 stycznia, do tej pory w wielu przypadkach nie zostały skompletowane i wysłane. Chociaż Samsung faktycznie deklarował wysyłkę od 24 stycznia i było to jawne, to oficjalny sklep internetowy jest jednak swego rodzaju wizytówką firmy — stąd zdziwienie czy frustracja spowodowana dużo dłuższym czasem oczekiwania na smartfon wydają się zrozumiałe. Szczególnie, jeśli z tego względu odebranie słuchawek w promocji jest niemożliwe.

Do tego pojawiają się głosy w sieci o tym, że pozostałe benefity w postaci dodatkowych pieniędzy za program odkup ze starym smartfonem lub kilkaset złotych na kartę podarunkową, których zgodnie z regulaminem miało być 20 tysięcy, również się już skończyły. Na X można znaleźć również mnóstwo zrzutów ekranu, pokazujących, że formularza w ogóle nie da się już wysłać i głosy klientów w znacznej większości są negatywne.

Poprosiliśmy firmę Samsung Polska o komentarz w tej sprawie, lecz jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi. Kiedy tylko się to zmieni, zaktualizujemy artykuł.