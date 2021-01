Samsung robi kolejny krok, który przybliży nas do rozwiązań znanych z filmów science-fiction

Innowacyjne produkty lifestylowe, w których nowoczesna technologia gra pierwsze skrzypce

Jak na pewno wiecie, Samsung to nie tylko smartfony i telewizory – firma ma bardzo szerokie portfolio produktów i świetnie radzi sobie również na rynku urządzeń AGD. Targi CES to doskonała okazja by pokazać sprzęty również z tego segmentu – jednym z nich jest nowa 4-drzwiowa lodówka Bespoke posiadająca wymienne panele pozwalające na dużą personalizację urządzenia. Nowa odsłona lodówki zapewnia ponadto szybki i łatwy dostęp do dystrybutora wody i posiada funkcję automatycznego napełniania dzbanka. Dysponuje również podwójną automatyczną kostkarką do lodu, która potrafi wytwarzać nie tylko kostki klasycznej wielkości, ale również mniejsze kawałki, by dopasować je to oczekiwań użytkownika czy napoju, do którego są dodawane.