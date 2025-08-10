Styl i funkcjonalność: najlepsze gadżety kuchenne w 2025 roku

Modne akcesoria do kuchni – co warto kupić w 2025 roku?

Modne akcesoria do kuchni to może banalny slogan, ale trzeba przyznać, że w 2025 roku zwracamy uwagę na to, czy dane urządzenia cieszą się popularnością i renomą, a także dobrze wyglądają. Innowacyjne sprzęty stają się nie tylko praktycznym wsparciem, lecz także elementem wystroju. W tym artykule przyglądamy się najciekawszym kuchennym akcesoriom – od klasyki po zmyślne gadżety, które ułatwiają codzienne przygotowywanie posiłków.

KitchenAid Artisan – ikona, która się nie starzeje

KitchenAid Artisan to sprzęt, który właściwie nie potrzebuje reklamy. Jak klasyczny zegarek – działa niezawodnie, wygląda stylowo i przetrwa lata. W 2025 roku pozostaje symbolem jakości i ponadczasowego designu. To mikser planetarny z silnikiem o mocy 300 W, pracującym w systemie ruchu, gdzie mieszadło obraca się wokół własnej osi i jednocześnie krąży po obrzeżach misy. Dzięki temu mieszadło ma co najmniej 59 punktów styku w obrębie zbiornika, co zapewnia dokładne mieszanie składników bez martwych stref. W zestawie znajdziemy trzy kluczowe mieszadła: 6-prętową rózgę ze stali nierdzewnej do ubijania śmietany i białek, hak z aluminium pokryty powłoką nylonową do wyrabiania ciasta na chleb i pizzę, oraz mieszadło płaskie, również z aluminium z powłoką nylonową, które poradzi sobie nawet z bardzo ciężką masą. Korpus wykonany jest z cynkowego odlewu ciśnieniowego, co zapewnia trwałość i stabilność podczas pracy. Całość waży przeszło 10 kg i czuć, że jest to sprzęt na lata. Urządzenie współpracuje z szeroką gamą opcjonalnych przystawek, od maszynki do mięsa po wałkownicę.

Kuvings EVO820 – wyciskanie soków w wersji premium

Jeśli Twoim noworocznym postanowieniem było „więcej warzyw i owoców”, to Kuvings EVO820 Plus może okazać się cennym sprzymierzeńcem. To pionowa wyciskarka wolnoobrotowa wyposażona jest w silnik indukcyjny o mocy 240 W i prędkości obrotowej 50 obr./min. Główną cechą urządzenia jest szeroki wlot o średnicy 82 mm, umożliwiający wrzucanie całych owoców, takich jak jabłka czy pomarańcze, bez konieczności ich krojenia. Urządzenie zaprojektowano w taki sposób, aby soki zachowały jak najwięcej składników odżywczych. W zestawie Plus znajdziemy aż trzy sita: do soków klarownych, gęstych smoothies oraz deserów lodowych. Wydajność urządzenia w testach osiąga 680 ml soku z 1,11 kg jabłek oraz 370 ml z 800 g marchwi. To topowe rezultaty w swojej kategorii. Producent oferuje dodatkowo 10 lat gwarancji.

BlendyGo 3 – blender, który wrzucisz do plecaka

BlendyGo 3 to świetny wybór dla osób, które żyją w biegu. Ten bezprzewodowy blender o pojemności 550 ml i wadze jedyne 750 g mieści się w każdym plecaku i nie wymaga podłączania do gniazdka. Urządzenie zasilane jest akumulatorem litowo-jonowym, który umożliwia przygotowanie do 25 porcji koktajlu na jednym ładowaniu. Uzupełnianie energii odbywa się przez port USB-C. Blender wyposażono w sześć stalowych ostrzy oraz technologie PulseMotion i BlendPro, które zapewniają skuteczne rozdrabnianie produktów. Oferuje funkcję samoczyszczenia – wystarczy wlać wodę z płynem i uruchomić cykl miksowania. BlendyGo 3 dostępny jest w wielu różnych wersjach kolorystycznych.

VITA-MY VM-MUO-Z – nowy poziom mycia owoców i warzyw

Trend na mycie warzyw ozonem i ultradźwiękami może brzmieć jak przesada, ale VITA-MY VM-MUO-Z ma sens, zwłaszcza gdy przywiązujemy wagę do tego, co trafia na nasze talerze. Urządzenie łączy dwie skuteczne technologie: ozonowanie i ultradźwięki. Myjka usuwa bakterie, wirusy i resztki pestycydów z powierzchni owoców, warzyw, mięsa oraz akcesoriów kuchennych. Skuteczność została potwierdzona badaniami laboratorium J.S. Hamilton, które wykazały znaczny spadek zawartości pleśni oraz bakterii coli po ozonowaniu. Posiada trzy tryby pracy: 2,5 min dla warzyw i owoców, 3 min dla mięsa oraz 3,5 min dla naczyń. Akumulator 2100 mAh pozwala na 60 minut pracy, a pełne ładowanie trwa około 2 godzin. Urządzenie waży 850 g i działa w pełni bezprzewodowo.

SodaStream Duo – bąbelki w karafce i w butelce

Saturatory do samodzielnego gazowania wody to hit ostatnich lat. SodaStream Duo wyróżnia się tym, że współpracuje zarówno z plastikowymi butelkami Fuse, jak i szklanymi karafkami o pojemności 1 litra. Jeden nabój gazowy wystarcza na około 60 litrów wody. Użytkownik może regulować stopień nasycenia: od 1 do 2 naciśnięć dla lekko gazowanej wody do 5 naciśnięć dla mocno gazowanej. W zestawie startowym znajdują się dwie butelki – plastikowa i szklana, obie przystosowane do mycia w zmywarce.

Outin Nano – espresso na szlaku

To może być najdziwniejszy gadżet w zestawieniu, ale Outin Nano udowadnia, że espresso można zrobić praktycznie wszędzie. Ten przenośny ekspres ma wielkość smartfona, działa bezprzewodowo i generuje wysokie ciśnienie. Wbudowana bateria pozwala na zaparzenie 5–7 filiżanek kawy o objętości 50 ml przy użyciu zimnej wody (podgrzewanej do 92°C w ciągu 3-4 minut) lub ponad 100 kaw z wrzątku. Urządzenie współpracuje zarówno z mieloną kawą, jak i kapsułkami Nespresso. W zestawie znajduje się pojemnik na wodę o pojemności 80 ml, filtr, adapter na kapsułki i kubek. Waga ekspresu to 700 gramów, a jego wysokość to 25 cm przy średnicy 9 cm. Ciśnienie pompy wynosi 20 barów, co pozwala uzyskać espresso z cremą porównywalną z urządzeniami stacjonarnymi.

Vitamix A2300i Ascent – legenda świata blenderów

Klasyka świata blenderów. Potężny, solidny i bezlitosny dla orzechów, mrożonek i twardych warzyw. Vitamix A2300i to wysokoobrotowy blender stacjonarny z silnikiem o mocy 1400 W. Pojemnik z Tritanu o objętości 2 litrów wyposażony jest w pokrywę z systemem wentylacyjnym i otworem do dodawania składników w trakcie pracy. Urządzenie oferuje płynną regulację prędkości w zakresie 1000–37000 obr./min oraz funkcję Pulse. Ostrza wykonano ze stali nierdzewnej o jakości lotniczej. Vitamix A2300i wyposażony jest w technologię Self-Detect, która automatycznie rozpoznaje rodzaj założonego pojemnika. Model jest kompatybilny z aplikacją mobilną i dodatkowymi akcesoriami z serii Ascent.

Fellow Stagg EKG PRO – czajnik dla wymagających kawoszy

Fellow Stagg EKG PRO to elektryczny czajnik z wąską szyjką typu „gooseneck”, zaprojektowany z myślą o alternatywnych metodach parzenia kawy, takich jak przelew czy drip. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjny regulator temperatury z zakresem ustawień od 40°C do 100°C oraz funkcję podtrzymywania temperatury do 60 minut. Czajnik ma pojemność 1,2 litra i moc 1200 W. Wyposażony jest w wyświetlacz LCD, obrotową podstawę oraz funkcję automatycznego wyłączania. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego zapewnia trwałość i odporność na wysoką temperaturę. Model dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych.

Xiaomi Smart Rice Cooker – perfekcyjnie ugotowany ryż

Xiaomi Smart Rice Cooker to inteligentny, wielofunkcyjny ryżowar o pojemności 3 litrów. Pozwoli z powodzeniem przygotować idealny ryż dla 4–6 osób. Urządzenie obsługuje kilkanaście trybów gotowania. Na pokładzie nie zabrakło programów do różnych rodzajów ryżu (m.in. biały, brązowy, jaśminowy, sushi) oraz kasz i potraw jednogarnkowych. Czujniki temperatury i czasu automatycznie dostosowują parametry gotowania. Model oferuje łączność z aplikacją Mi Home, która umożliwia zdalne sterowanie, monitorowanie postępu oraz korzystanie z przepisów. Funkcja podgrzewania pozwala utrzymać temperaturę przez maksymalnie 24 godziny.

Moccamaster KBG – kawa w amerykańskim stylu

Lubisz kawę, jak z amerykańskich dinerów? Moccamaster KBG to coś dla Ciebie. Ten holenderski ekspres przelewowy ma status kultowego – nie tylko przez ręczne wykonanie i minimalistyczny design, ale przede wszystkim przez jakość parzenia. Temperatura wody (92–96°C) i czas ekstrakcji (4–6 minut) są zgodne z wytycznymi Specialty Coffee Association. Efekt? Klarowna i zbalansowana kawa bez goryczy. Płytka grzewcza utrzymuje ciepło, a szklany dzbanek nie wpływa na smak. Do tego 5 lat gwarancji i kilkanaście wersji kolorystycznych – od klasycznej czerni po odważne, nasycone barwy.