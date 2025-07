Najwierniejsi użytkownicy Samsung Galaxy w potrzasku. Ich smartfony tracą ważną opcję

Stało się: Samsung oficjalnie usunął możliwość odblokowania bootloadera ze wszystkich urządzeń Galaxy, które korzystają z ich nakładki One UI 8. Mowa tu zarówno o wersjach testowych, jak i stabilnych. W praktyce więc zmianą już teraz dotknięte zostały smartfony takie jak Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7 czy Galaxy Z Flip 7, gdzie opcja "OEM Unlocking" w ustawieniach deweloperskich całkowicie zniknęła z menu systemowego. To przełomowa zmiana: do tej pory użytkownicy z różnych regionów świata (z wyjątkiem USA, gdzie blokada istniała od lat) mogli bez przeszkód korzystać z tej funkcji.

Skąd ta nagła zmiana? Cóż - oficjalnie koreański gigant nie zabrał jeszcze głosu w temacie (i możliwe, że to się nie zmieni). W kuluarach mówi się jednak o co najmniej kilku potencjalnych powodach takiej decyzji. Z jednej strony wynikać to ma z rosnących wymagań operatorów telekomunikacyjnych i globalnych standardów bezpieczeństwa. Z drugiej: coraz więcej producentów Androida zamyka dostęp do zaawansowanych funkcji, podążając śladami Xiaomi, które już wcześniej w Chinach zablokowało tę opcję dla swoich użytkowników.

Opcja, której zabraknie tylko power-userom

Zdecydowana większość posiadaczy smartfonów Galaxy raczej nie zauważy różnicy. Praktyka pokazuje, że jedynie niewielki odsetek użytkowników decyduje się na odblokowanie bootloadera, instalowanie niestandardowych romów czy tzw. rootowanie urządzeń. Jednak to właśnie dla tej grupy pasjonatów i deweloperów Androida nowa polityka Samsunga jest ogromnym ciosem, ograniczającym swobodę i możliwość dowolnej personalizacji sprzętu. Jak wiadomo: społeczność zawsze dość mocno angażuje się w rozmaite modyfikacje dla popularnych modeli Samsunga, dlatego takie zmiany są najzwyczajniej w świecie ciosem wymierzonym bezpośrednio w wąskie grono najwierniejszych i najbardziej zaangażowanych użytkowników. Warto także mieć na uwadze, że jeśli nasz telefon miał już wcześniej odblokowany bootloader, aktualizacja do One UI 8 może automatycznie przywrócić blokadę.

Aktualnie Samsung zostawił sobie jedynie wewnętrzną, niedostępną dla zwykłych użytkowników, ścieżkę techniczną do odblokowywania bootloadera, jednak ta jest wykorzystywana tylko w serwisach lub podczas oficjalnych napraw. Dotychczasowe, dostępne dla każdego metody – poprzez opcję "OEM Unlocking" – są całkowicie zablokowane dla konsumentów.

Świat Androida coraz bliższy iOS

Aktualizacja One UI 8 to kolejny sygnał, że świat Androida nie jest już tak otwarty, jak miało to miejsce jeszcze niedawno. Zawsze w kontekście dyskusji: iOS czy Android jednym z głównym argumentów była zamkniętość systemu. Jak widać, sprawy zaczynają się komplikować. Wraz ze wzrostem bezpieczeństwa i wielu pozytywnych zmian które można powiedzieć na temat Androida, system trafi funkcje i swoją otwartość, która była kartą przetargową. Coś za coś.