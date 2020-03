Telefony z rodziny Galaxy S10 rok temu wytyczyły drogę designu, którą Samsung zdaje się konsekwentnie podążać. Otwór w ekranie zamiast notcha, czarne ramki z przodu i charakterystyczna wyspa na plecach urządzenia stały się wyznacznikami nie tylko dla flagowych urządzeń, ale też dla reszty telefonów koreańskiego producenta. Jak widać, marka zdecydowała się na konsekwentne podążanie tą drogą także w przypadku budżetowych modeli z serii M.

Jak wygląda Galaxy M51?

Dzięki renderom stworzonym przez @OnLeaks, znanego z dostarczania bardzo dokładnych informacji na temat nowych smartfonów, możemy zobaczyć, jak będzie prezentował się Galaxy M51. Nie da się zaprzeczyć, że widać tu podobieństwo do dużo droższego kuzyna, czyli S10 Lite. Jest jednak kilka różnic. Pierwszą z nich stanowi umiejscowienie przedniej kamerki. W tańszym flagowcu była ona umieszczona centralnie, tutaj natomiast jest przesunięta do lewej strony. Drugą są nieco większe niż w S10 Lite ramki ekranu, ze szczególnym uwzględnieniem „podbródka”. Finalnie – w tym modelu (prawdopodobnie celem obniżenia kosztów) Samsung nie zdecydował się na zaimplementowanie czytnika linii papilarnych w ekranie, dlatego też znalazł się on z tyłu urządzenia.







Samsung Galaxy M51 – przewidywana specyfikacja

Premiera Galaxy M51 jest ciekawa o tyle, że ten telefon… nie ma poprzednika. Samsung pomimo planów nigdy nie wypuścił bowiem modelu M50, przeskakując od razu do M51. Dlaczego? Tego nie wiadomo, ale najprawdopodobniej taki zabieg spowodowany jest chęcią zachowania choć częściowej spójności w bardzo zdywersyfikowanym portfolio marki. Galaxy M51 trafi bowiem na rynek mniej – więcej w tym samym czasie co nowe smartfony z serii A, czyli np. A31, A41 czy A51. Samsung nie chciał zapewne wywołać u konsumentów wrażenia, że kupują sprzęt z „poprzedniej” generacji. Z racji na brak możliwości porównania telefonu z poprzednią jego wersją, mamy bardzo ograniczone informacje o jego specyfikacji. Według GSM Arena najnowszy budżetowiec ma działać na procesorze Snapdragon (w przeciwieństwie do A41, który będzie pracował na MediaTeku), być wyposażony w 6 lub 8 GB pamięci RAM i ogniwo 4000 mAh. Aparaty z tyłu mają mieć odpowiednio: 48 MP f/1.8, (główny), 8 MPix f/2.2, (szeroki kąt) oraz 5 MPix (czujnik głębi). Z przodu mamy dostać pojedynczą, 32 MPix jednostkę ze światłem f/2.0. Smartfon ma mieć także moduł NFC, pojedynczy głośnik i gniazdo słuchawkowe. Co do ceny urządzenia, nie mamy jeszcze na ten temat żadnych informacji. Jeżeli jednak przecieki się potwierdzą, Galaxy M51 będzie duchowym spadkobiercą modelu M40, ponieważ w wielu względach ma do niego podobną specyfikację. M40 debiutował za kwotę 19990 rupii (ok 1100 zł) więc możemy zakładać, że i cena M51 będzie do tego pułapu zbliżona.

Jak wiemy, nie wszystkie urządzenia z serii M trafiły rok temu do naszego kraju. Gdyby jednak omawiany dziś smartfon znalazł się na sklepowych półkach, skusilibyście się na tak wyglądającego M51?