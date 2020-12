Samsung przebił oczekiwania analityków, ale już niedługo może przestać być liderem

Póki co nie wiadomo dużo o modelu Rollable. Niepewna jest nawet sama nazwa. Wiemy tylko, że jego przekątna ekranu w trybie złożonym będzie wynosić 6,8 cala, a w rozłożonym – 7,4 cala. Telefon ma trafić na rynek w marcu 2021 roku i oczywiste jest, że jego głównym konkurentem, do którego będzie porównywany jest Oppo X 2021. Pamiętajmy jednak, że dla Oppo to debiut w tej kategorii, a LG ma już na koncie zwijany telewizor. Co by się nie działo, to fakt, że wciąż nie ma dużo modeli na rynku „zmiennokształtnych” telefonów sprawia, że jedna udana premiera może wywrócić porządek do góry nogami. I jeżeli miałbym obstawiać, która firma miałaby szansę dokonać takiego przewrotu – moje pieniądze postawiłbym na LG.

Rednery pochodzą z LetsgoDigital