Samsung Neo QLED i soundbary z Q-serii

Telewizor od lat znajduje się na centralnym miejscu naszych salonów, ale to ostanie lata przyniosły prawdziwą rewolucję w funkcjach, z których możemy skorzystać. Wystarczyło podłączyć telewizor do Internetu i okazało się, że opowieści o tym, że komputery wyprą telewizory można było już włożyć między bajki.

Nagle też okazało się, że nie jest ważne jak docierają do nas filmy, informacje czy muzyka. Czy za pośrednictwem internetu, sygnału telewizyjnego czy z domowej sieci. Ważniejsze okazuje się, żebyśmy mieli do tego dostęp, kiedy chcemy i na każdym urządzeniu, w każdym miejscu.

Dziś ten największy ekran w domu służy do gier, do seriali, do sportu, czyli szeroko pojętej rozrywki. Ostatnie dwa lata wzmocniły jeszcze rozrywkową funkcje telewizora. Gdy zamknięto kina, okazało się, że największe kino z najbogatszym repertuarem jest w Internecie i na ekranie telewizora, gdzie możemy oglądać, a nie podglądać filmy czy transmisje sportowe.

Polubiliśmy duże ekrany. Okazało się, że mają wiele zalet i coraz częściej je wybierany. Jak wynika z wewnętrznych danych firmy Samsung, wśród wprowadzonych w tym roku telewizorów Neo QLED największą popularnością cieszą się modele z przekątną ekranu 65 cali. Stanowią już ponad połowę sprzedaży w tej grupie modeli, a jeszcze nie tak dawno najbardziej popularne 55-tki – nieco ponad 30%. Większy ekran i wyższa rozdzielczość to więcej szczegółów, więcej informacji, bodźców, a dzięki temu także więcej emocji. Doskonałym przykładem jest tu mecz piłkarski. Jeśli postawimy obok siebie dwa telewizory, jeden o przekątnej 42 cali i obok 65-calowy, od razu zauważymy różnicę.

Różnice zauważymy też, gdy obok telewizora z przed dwóch czy trzech lat postawimy najnowszy Neo QLED firmy Samsung np. model QN91A. Zastosowano w nim kilka rozwiązań, które powodują, że obecnie są one jednymi z najciekawszych na rynku. Tegoroczne modele to zupełnie nowe rozwiązania i technologie w kwestii ekranu. Quantum Mini LED, zapewniający jeszcze bogatszą paletę kolorów i usług, których we wcześniejszych modelach nie uświadczymy. Quantum Matrix odpowiedzialne jest za kontrolę diod podświetlających ekran z najwyższą precyzją, w czym wspomaga ją procesor AI Neo Quantum.

Sztuczna inteligencja i upscaling odgrywają tym większą rolę im większy mamy telewizor. Głównie dzięki tym technologiom starsze nagrania wideo jeszcze, w jakości SD czy Full HD na dużym ekranie o przekątnej 65 czy 75 cali wyglądają lepiej niż w oryginale. Poprawiane są krawędzie, detale, przejścia tonalne, tak, aby obraz był jak najbardziej przyjemny dla oka.

Diody Mini LED dbają o to, by żywe kolory, odpowiedni kontrast i optymalna jasność były zachowane w każdej scenie - a dzięki większej kontroli i jeszcze większej ilości stref podświetlenia, telewizory zapewniają najwyższą jakość obrazu. Duże ich zagęszczenie w połączeniu z najwyższą rozdzielczością (telewizory Samsung Neo QLED dostępne są zarówno w segmencie 4K jak i 8K) i kolorami daje efekty, jakich próżno szukać we wcześniejszych modelach. Co ważne - takie, które sprawdzą się niezależnie od tego, co będziemy oglądać na dużym ekranie telewizora Samsung Neo QLED.

Niewielkich rozmiarów diody (mają raptem 1/40 wysokości tradycyjnych LED) wypełniają przestrzeń za ekranem i są odpowiedzialne za podświetlanie i wygaszanie, zapewniając odpowiednie barwy, nasycenie oraz jasność w miejscach, gdzie są potrzebne - i przyciemniając / wygaszając tam, gdzie są zbędne. A skoro diody mini LED są znacznie mniejsze, to udało się także odchudzić samą konstrukcję telewizora. Zyskał na tym design, bo sprzęt stał się po prostu smuklejszy, przez co łatwiej mu wpasować się do każdego wnętrza.

Sportowe emocje przed telewizorem? Ulubione filmy i seriale? Gry wideo? To bez znaczenia — telewizory Neo QLED zostały zaprojektowane tak, aby sprawdzić niezależnie od sytuacji. Szeroka paleta kolorów w połączeniu z oferowaną przez nie dużą jasnością i zaawansowanym trybem HDR składają się na zestaw, który powinien wpisać się w potrzeby nawet wymagających odbiorców. Zaletą ekranów firmy Samsung niewątpliwie są też kąty widzenia, a to oznacza, że siadając przed telewizorem w większej grupie, nikt nie będzie poszkodowany. Na tym nie koniec, bo zaimplementowana powłoka antyrefleksyjna ma niwelować odbicia promieni słonecznych, które mocno utrudniają widoczność. Docenią ją z pewnością posiadacze dużych okien i osoby, które mają bardzo nasłonecznione salony.

Cztery modele telewizorów Samsung z tegorocznej linii Neo QLED (QN900, QN800, QN90 i QN85) otrzymały certyfikat VDE "Gaming TV Performance". Zapracowały na to przede wszystkim bardzo niskim input lagiem (na poziomie 10 ms), wydajnym trybem HDR, (co jest zasługą jasności matrycy na poziomie ponad 1000 nitów), odświeżaniem 120 Hz oraz software’owymi usprawnieniami zaprojektowanymi z myślą o graczach. Mowa tutaj o takich rozwiązaniach, jak Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+ czy Panel Gracza. Ten ostatni to hub informacyjny pozwalający szybko dotrzeć do informacji na temat aktualnie uruchomionej produkcji i nie tylko.

Samsung od lat już przyzwyczaja do bardzo wysokiego poziomu ergonomii i intuicyjności, jeśli chodzi o obsługę telewizora. W rezultacie pogubienie się w menu Neo QLEDa… jest właściwie niewykonalne. Dopracowywany i udoskonalany od kilku lat Tizen OS w połączeniu z minimalistycznym pilotem zdają egzamin. Co istotne, całość działa responsywnie i szybko. Nie bez znaczenia jest też sklep z aplikacjami, który stale się rozwija i jest rozbudowywany o nowe treści. Pod tym względem telewizory Samsunga mają do zaoferowania naprawdę sporo. Nie brakuje tutaj najpopularniejszych aplikacji -- możecie być pewni, że znajdziecie tam programy do obsługi ulubionych VOD oraz sportowe. Jest Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, VOD.PL, YouTube, Spotify, Steam Link, Eleven Sports czy Viaplay oraz TVP Sport.

Jednym z bardziej praktycznych rozwiązań w telewizorach Samsunga jest tryb Multi View. Służy on do podziału ekranu na dwie lub cztery strefy (w zależności od modelu i wielkości telewizora). W każdej z tych stref możemy odtwarzać treści z innego źródła - np. dekodera i konsoli, albo smartfona i odtwarzacza Blu-Ray (możliwości na tym polu są właściwie nieskończone). Nowe telewizory Samsung oferują także możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów (m.in. kamery), dzięki którym można prowadzić wideorozmowy przez popularne komunikatory. Posiadacze sprzętów Apple mogą się natomiast cieszyć z pełnego wsparcia dla technologii AirPlay2, pozwalającej w kilka sekund sparować z telewizorem MacBooka, iPhone’a czy iPada za pomocą jednego kliknięcia!

Jeżeli zależy nam na dźwięku, koniecznie rozejrzyjmy się za soundbarem z Q-Serii.

Zestawy wbudowanych w telewizory głośników z każdą generacją są coraz lepsze i oferują lepszą jakość dźwięku. Jednak każdy, kto choć raz korzystał z soundbara nigdy do nich nie wróci. Samsung od lat równolegle z linią telewizorów rozwija również systemy nagłośnienia, które są projektowane oczywiście tak, by doskonale komunikowały się z modelami Neo QLED. Dotychczas musieliśmy zdecydować, czy korzystamy z głośników telewizora czy tylko z soundbara. O teraz, dzięki Q-Symphony w telewizorach Samsung Neo QLED i soundbarom z Q-Serii możemy jednocześnie wykorzystywać głośniki obu urządzeń. W ten sposób uzyskujemy bogatszą, mocniejszą i bardziej przestrzenną scenę dźwiękową.

W tym roku zadebiutowało pięć nowych modeli soundbarów. Q-Seria oferuje rozwiązania, które są idealnym uzupełnieniem dla telewizorów - ale nie tylko. Ponadto nie zabrakło wsparcia dla technologii takich jak Dolby Atmos, DTS:X, wielokanałowego dźwięku przestrzennego 3.1.2. Soundbary oferują opcje dopasowywania dźwięku do przestrzeni — urządzenie wykorzystując specjalne czujniki w TV dokonują analizy otoczenia i automatycznie dopasowują ustawienia do akustyki miejsca, w którym oglądamy. Użytkownicy platformy Spotify powinni ucieszyć się także na wieść o wsparciu dla Spotify Connect. Jednym kliknięciem możemy skierować muzykę na listwę dźwiękową - ciesząc się wysoką jakością odtwarzanej muzyki, sterując nią z poziomu smartfona, tabletu czy komputera.

Soundbary mają również kilka rozwiązań zaprojektowanych z myślą o graczach. Tryb Gry Pro, bo tak nazywa się dedykowana opcja, intensyfikuje doznania dźwiękowe podczas grania dzięki udoskonaleniu dynamiki i jakości brzmienia. Odgłosy środowiska będą zmieniać się z każdym ruchem sterowanego przez nas bohatera, co wprowadza elektroniczną rozrywkę na wyższy poziom realizmu.

Nowa generacja telewizorów i soundbarów Samsung to przykład ciągłej ewolucji

Po wielu latach sukcesów telewizorów Samsung QLED, w tym roku koreański gigant postawił na nową, udoskonaloną, technologię ekranów, którą cechuje wyższa niż poprzedników jakość obrazu. W połączeniu z soundbarami z serii Q otrzymujemy zestaw, który ma szansę zadowolić wszystkich: graczy, kinomanów, fanów sportu i... szeroko pojętej rozrywki w ogóle. W ofercie Firmy Samsung znalazła się cała gama telewizorów Neo QLED: zaczynają się od 43" (Q60A), a kończą na 85" (tutaj do wyboru właściwie cała tegoroczna oferta, za wyjątkiem QN91A, który w największym wariancie liczy sobie 75").

W ramach aktualnej promocji przy zakupie wybranych telewizorów Samsung Neo QLED, można otrzymać zwrot nawet do 2000 zł.

--

Wpis powstał przy współpracy z firmą Samsung