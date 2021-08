Samsung to bez wątpienia jedna z najważniejszych, jeżeli nie najaważniejsza firma produkująca smartfony i smart gadżety na świecie. Dlatego też jego eventy, Galaxy Unpacked, które odbywają się dwa razy do roku, stanowią spore wydarzenie i ważną datę w kalendarzu każdego, kto interesuje się technologią. W tym roku przebiegało ono nieco inaczej. Normalnie w tym okresie powinniśmy poznać wygląd nowego Galaxy Note, jednak Samsung zdecydował się nie kontynuować tej serii i jej przyszłe losy są niepewne. Nie oznacza to jednak, że sierpień nie jest wypełniony premierami produktowymi koreańskiego producenta - co to, to nie. Jest wręcz przeciwnie, ponieważ już za chwilę na rynek trafią kolejno - dwa składane urządzenia, nowy smartwatch i nowe słuchawki. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak urządzenia prezentują się na żywo i wiemy już, czym warto się zainteresować. Oto Galaxy Z Fold 3, i Z Flip 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 - specyfikacja techniczna

7,6 calowy wyświetlacz wewnętrzny Dynamic AMOLED 2X, 2208x1768 pikseli, 120 Hz, zabezpieczony specjalną, wzmacnianą folią,

6,2 calowy wyświetlacz zewnętrzny Dynamic AMOLED 2X, 2208x832 pikseli, 120 Hz, zabezpieczony Gorilla Glass Victus,

układ Snapdragon 888 grafika Adreno 660

12 GB RAM,

256/512 GB pamięci wbudowanej UFS 3,1,

Android 11 z OneUI 3.0,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, 5G, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC,

USB-C, certyfikat IPX8, obsługa S Pen, głośniki Stereo

aparaty z tyłu: 12 MPix, f/1.8, PDAF, OIS (główny), 12 MPix, f/2.2, PDAF (szeroki kąt), 12 MPix, f/ 2.4, OIS (2xZoom),

aparat z przodu: 10 MPix, f/2.2,

aparat wewnątrz: 4 MPix, f/1.8,

bateria 4400 mAh, ładowanie 25 W, ładowanie bezprzewodowe 10 W, ładowanie zwrotne,

wymiary (telefon rozłożony): 158,2 x 128.1 x 6,4 mm

wymiary (telefon złożony): 158,2 x 67.1 x 16 mm (w najgrubszym miejscu)

Waga: 271 g,

cena: 8299zł (256/12), 8799 zł (512/12)

Samsung Galaxy Z Fold 3 - czy warto? Co się zmieniło?

Kiedy smartfony po raz pierwszy pojawiły się na rynku, ich rozwój przez pierwsze lata można było nazwać rewolucją, ponieważ modele z 2011 w niczym nie przypominały tych z 2008. W przypadku składaków jest inaczej - tutaj mamy do czynienia z ewolucją i to, nie bójmy się powiedzieć, dosyć powolną. Owszem, pod kątem specyfikacji telefony te i tak startowały z "wysokiego C", ale w przypadku Galaxy Z Fold 3 widać wyraźnie, że producenci zwyczajnie zaktualizowali Z Folda 2 do standardów 2021 roku i pomiędzy tymi urządzeniami nie ma tak dużej różnicy.

Nie oznacza to jednak, że Z Fold 3 nie wnosi na stół kilku ciekawych i unikatowych rozwiązań. Przede wszystkim, co chyba od razu rzuci się w oczy każdemu, kto otworzy telefon, to wewnętrzna kamera, a raczej - jej brak. Galaxy Fold 3 jest pierwszym smartfonem Samsunga (i pierwszym składakiem), który posiada kamerkę pod wyświetlaczem.

Jak będzie się sprawowała w przypadku składanego ekranu - tego dowiemy się na testach. Niestety, nie ma tutaj żadnej magii i tak jak w przypadku innych podwyświetlaczowych kamerek, tak i tutaj pod niektórymi kątami oczko aparatu jest mocno widoczne, co troche psuje prestiż urządzenia.

Oprócz tego pojawiło się wsparcie dla SPena, którym można robić wszystkie sztuczki znane z Note'a 20. Samsung przygotował także specjalną obudowę na to akcesorium.

Niektórzy zauważą też, że zmienił się ekran zewnętrzny - jego rozdzielczość to pozostała prawie taka sama, jednak teraz to Dynamic AMOLED 2X, co oznacza płynną zmianę odświeżania w zależności od potrzeb, nawet do 120 Hz.

Wszystkie inne komponenty wewnętrzne to tak naprawdę Galaxy Fold 2, tyle że ze Snapdragonem 888 i opcją na 512 GB pamięci RAM. Na otarcie łez - są trzy warianty kolorystyczne.

To, co smuci najbardziej to cena, która sięga prawie 9 tys. złotych w najdroższym wariancie. W trzecim roku produkcji nie ma więc co liczyć na "taniego folda" i patrząc, w którą stronę zmierza seria - raczej się go nie doczekamy.

Samsung Galaxy Z Flip 3 - specyfikacja techniczna

6,7 calowy wyświetlacz wewnętrzny Dynamic AMOLED 2X, 2208x1080 pikseli, 120 Hz, zabezpieczony specjalną, wzmacnianą folią, HDR 10+

1,9 calowy wyświetlacz zewnętrzny Super AMOLED , 260 x 512 pikseli,

układ Snapdragon 888 grafika Adreno 660

8 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej UFS 3,1,

Android 11 z OneUI 3.0,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, 5G, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC,

USB-C, IPX8, głośniki sterego, czytnik linii papilarnych z boku,

aparaty z tyłu: 12 MPix, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS (główny), 12 MPix, f/2.2, (szeroki kąt),

aparat z przodu: 10 MPix, f/2.4,

bateria 3300 mAh, ładowanie 15 W, ładowanie bezprzewodowe 10 W, ładowanie zwrotne,

wymiary (telefon rozłożony): 166 x 72,1 x 6,9 mm

wymiary (telefon złożony): 86.4 x 72.2 x 17.1 (w najgrubszym miejscu)

Waga: 283 g,

cena: 4799 zł (128/8), 4999zł (256/8)

Samsung Galaxy Z Flip 3 - tu już mamy więcej zmian

Różnic pomiędzy Flipem 5G i 3 jest nieco więcej, niż w przypadku Foldów. Przede wszystkim - Samsung zwiększył zewnętrzny ekran niemal 4-krotnie, dzięki czemu zyskał on więcej funkcjonalności - Always-on Display, możliwość prezentowania widgetów, takich jak pogoda, muzyka czy kalendarz, a także - potrafi teraz wyświetlić znacznie więcej informacji.

Jest to zdecydowanie zmiana na lepsze. Drugą pozytywną kwestią jest wzmocniona konstrukcja, która teraz, według zapowiedzi producenta, została zabezpieczona i może wytrzymać w słodkiej wodzie 30 m.in zanurzona na głębokości 1,5 m.

Same komponenty telefonu też są mocniejsze - twardość ekranu poszła w górę o 80 proc., odporność obudowy na zarysowania o 100 proc., wytrzymałość konstrukcji o 50 proc. a wytrzymałość zawiasu - o 10 proc. względem Z Flip. Finalnie - dostajemy tu też głośniki stereo, których brakowało w pierwszym Flipie. Oczywiście - jest tu też najnowszy procesor i ekran taki sam jak w Galaxy Fold 3.

Podobnie jak w Foldzie - tutaj tez producent nie zapomniał o akcesoriach, m.in. o ciekawie wyglądającym etui z paskiem.

Czy coś na minus? Cóż, pamiętajmy że mówimy o urządzeniu za 5 tys. zł, więc można byłoby się spodziewać, że poprawy aparatów. Niestety, aparat szerokokątny wciąż nie dorobił się chociażby autofocusu.

Niemniej - Z Flip 3 i tak jest "tym przystępniejszym" składakiem, który ceną powoli zbliża się do tradycyjnych flagowców (ale to raczej dlatego, że to one drożeją), więc myślę, że w końcowym rozrachunku to on będzie wyborem większości osób.

Przedsprzedaż wszystkich produktów pokazanych na premierze rusza dziś o godzinie 16 i potrwa do 26 sierpnia do północy. Od 27 produkty trafią do regularnej sprzedaży.

