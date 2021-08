Samsung Galaxy Watch 4 - każdy wybierze coś dla siebie

Dziś smartwatch to jeden z najpopularniejszych gadżetów - pozwala nam śledzić nasz trening, pomaga w podróżowaniu i ogólnie - ułatwia życie. Na swojej konferencji Samsung pokazał nowe modele, który z pewnością będą jednymi z najlepszych urządzeń tego rodzaju w tym roku - serię Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 - do wyboru, do koloru

W przypadku serii smartwatchy od Samsunga, w 2021 roku otrzymaliśmy 4 nowe modele - Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 LTE, Galaxy Watch 4 Classic i Galaxy Watch 4 Classic LTE - każdy w dwóch rozmiarach kopert. Co je wyróżnia na tle poprzedników? Przede wszystkim - nowe smart zegarki pracują na innym systemie operacyjnym. Tizen od Samsunga został tu zastąpiony WearOS od Google, co było ważną częścią tegorocznej konferencji giganta. Dla nas, użytkowników, oznacza to lepszą integrację z usługami Google jak mapy czy YT Music, ale, chyba przede wszystkim, dostęp do Google Pay. Zegarkami Samsunga w końcu będzie można płacić w Polsce.

Oznacza to też m.in. łatwiejszą instalację aplikacji na zegarku za pomocą Sklepu Play. Zmianie uległ też ekran. Teraz ma on o 25 procent wyższą rozdzielczość, dzięki czemu obraz na tarczy będzie znacznie ostrzejszy, ma aż 244 poziomy jasności i może tę jasność automatycznie kontrolować.

Zegarek zyskał też szybsze ładowanie, oraz zwiększoną pojemność baterii. 361 mAh w większym modelu i 247 w mniejszym. MA to pozwolić na nawet 40 h pracy na włączonym ekranie.

Jeżeli mówimy o pracy - Galaxy Watch 4 zyskał nowe sensory. W nowych zegarkach Samsunga znajdziemy elektrody ECG, Elektrody pomiaru BIA oraz czujnik Samsung BioActive (PGG+EKG+BIA) dzięki któremu pomiary funkcji zdrowotnych mają być jeszcze dokładniejsze.

Finalnie więc nowy gadżet będzie mógł lepiej współpracować ze smartfonem (m.in. kontrolować aparat czy obsługiwać słuchawki Buds), będzie działał ze SmartThings Find i będzie pełnoprawnym smartwatchem pod kątem funkcjonalności - szczególnie płacenia. Cena?

Watch 4 Classic:

46mm 1799 zł

42mm 1649 zł

Watch 4 classic LTE:

46mm 1999 zł

42mm 1849 zł

Watch 4:

44mm 1299 zł

40mm 1169 zł

Watch 4 LTE:

44mm 1519 zł

40mm 1399 zł

Przedsprzedaż wszystkich produktów pokazanych na premierze rusza dziś o godzinie 16 i potrwa do 26 sierpnia do północy. Od 27 produkty trafią do regularnej sprzedaży.

Na swojej konferencji Samsung pokazał także inne produkty - TUTAJ przeczytacie o Galaxy Fold i Flip, a TUTAJ - o nowych Buds 2.

Czy któreś z pokazanych dziś urządzeń szczególnie przykuło waszą uwagę? Które z nich wybierzecie?