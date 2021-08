Samsung przywróci do życia serię Note? Powstała petycja w tej sprawie

Seria Galaxy Note przeżywa ciężkie czasy. Ostatni model superflagowców na papierze miał wszystko, co było potrzebne by być najlepszym telefonem roku i jednym z najlepszych smartfonów dekady, jednak to, w jaki sposób działał pozostawiało naprawdę wiele do życzenia. Zalety takie jak świetna szybkość, cudowne zdjęcia, ekran i bardzo dobrze działający rysik zostały w nim niemal w całość przykryte przez throttling, ogromne problemy z przegrzewaniem się oraz komicznie krótki czas pracy na jednym ładowaniu. Naszą recenzję tego modelu możecie przeczytać tutaj. Nie zdziwiło mnie więc ani trochę, że Samsung podjął jedyną słuszną decyzję to tym, by podjąć jakąś decyzję względem serii. Póki co - tą decyzją jest zawieszenie produkcji nowych modeli Galaxy Note, póki co - w tym roku. Jak się okazuje, była to decyzja, która nie spodobała się części fanów.

Klienci chcą przywrócenia do życia serii Note

Strona SamMobile, być może dla żartu, być może na poważnie, umieściła w sieci petycję, w której prosi Samsunga o to, by przywrócił do życia markę Galaxy Note. W uzasadnieniu napisane jest, iż lina Note zawsze (z wyłączeniem Note 20 Ultra :]) stała w kwestii jakości powyżej linii Galaxy S i jej braku nie może zastąpić żaden inny smartfon. O ile istnienie samej petycji nie jest jakoś szokujące, to fakt, że w bardzo krótkim czasie podpisało się pod nią aż 22 tysiące osób może już nieco zdziwić.

Czy Samsung przywróci serię Note?

Na to pytanie bardzo ciężko jest odpowiedzieć. Z jednej strony - naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by po roku przerwy, czyli w 2022, Samsung ponownie wypuścił na rynek swoje Note'y. Z drugiej - firma zdecydowanie lepiej od nas wie, jak sprzedają się jej smartfony i jacy klienci je kupują. Pamiętajmy, że Note to smartfony najwyższej klasy, co ma odbicie w ich cenie. Są więc kierowane do tych bardziej zamożnych odbiorców, a tych po pierwsze nie ma zbyt wielu, a po drugie - w kwestii bardzo drogich smartfonów Samsung lansuje obecnie modele Fold i Flip. Nie zdziwiłbym się, gdyby z analiz firmy wyszło, iż obecność Note'a na rynku może podcinać skrzydła składanym smartfonom (w końcu również nastawiony jest na produktywność), w związku z czym firma postanowiła wykonać taki, a nie inny ruch.

Czy chcielibyście, by firma przywróciła do życia tę serię, czy wolelibyście, by skupiła się na innych modelach?

