Samsung Galaxy Buds 2 - jeszcze lepsze słuchawki w niższej cenie

Galaxy Buds 2 to nowe słuchawki naszpikowane technologią, które z pewnością przypadną do gustu każdemu miłośnikowi muzyki i nie tylko.

Już od jakiegoś czasu zapowiadało się, że Samsung zaktualizuje swoją serię słuchawek Buds. Tym razem firma zdecydowanie posłuchała tego, co chcą jej konsumenci. Z jednej strony bowiem mamy bardzo praktyczny desing (co jest odejściem od stylistyki Buds Live) a z drugiej - nowy gadżet jest wręcz nafaszerowany technologią z droższych modeli, jednocześnie - zachowując bardzo przyzwoitą cenę.

Samsung Galaxy Buds 2 - jest jeszcze lepiej (i bardziej kolorowo)

Galaxy Buds 2 nie zmieniły się aż tak bardzo względem pierwszych Budsów, co nie znaczy, że wyglądają tak samo. Przede wszystkim - pojawiły się nowe kolory, a pudełko z wierzchu we wszystkich wariantach jest białe.

Dużo zmian zaszło jednak wewnątrz słuchawek. Przede wszystkim - ulepszono tutaj system ANC, który teraz wsparty uczeniem maszynowym ma jeszcze lepiej oddzielać dźwięki otoczenia, dzięki czemu chociażby rozmawianie przez nowe Budsy ma być dużo przyjemniejsze. W funkcji przekazywania dźwięku otoczenia dodano trzypoziomową kotrolę głośności oraz zminimalizowano opóźnienie z 3,2 ms o 0,5 ms. Ciekawostką jest takżę test dopasowania słuchawek, dzięki któremu urządzenie samo powie ci, czy używasz właściwych dla twojego ucha końcówek silikonowych.

Fani na pewno ucieszą się z faktu dodania do słuchawek modułu szybkiego ładowania zgodnego z Qi. Dzięki niemu 5 min. ładowania wystarczy na godzinę słuchania muzyki. Oprócz tego Budsy mogą pochwalić się 7,5 h słuchania muzyki przy wyłączonym ANC (29 h z etui) i 5h/20h z włączonym - niezły wynik patrząc na ich mały rozmiar.

Słuchawki lepiej współpracują teraz też z ekosystemem Galaxy - mogą płynnie przełączać się między źródłami dźwięku, a także - można je kontrolować z poziomu smartwatcha oraz, uwaga - także komputera. Budsy dostają bowiem dedykowaną aplikację która pozwala na łatwe parowanie z pecetem i kontrolowanie słuchawek z poziomu pulpitu.

Cena? 650 złotych, czyli mniej, niż na start za Galaxy Buds Pro, a więc - bardzo miła niespodzianka.

Przedsprzedaż wszystkich produktów pokazanych na premierze rusza dziś o godzinie 16 i potrwa do 26 sierpnia do północy. Od 27 produkty trafią do regularnej sprzedaży.

Podczas swojej konferencji Samsung pokazał nie tylko słuchawki, ale też (a może przede wszytkim) nowe składane telefony Fold 3 i Flip 3, a także - smartzegarki Galaxy Watch 4.

Czy któreś z pokazanych dziś urządzeń szczególnie przykuło waszą uwagę? Które z nich wybierzecie?