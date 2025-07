Internet mobilny jest tańszy od światłowodów? Sprawdzamy

UKE rozpoczęło od tych danych cały raport, nic dziwnego, bo naprawdę wydają się bardzo ciekawe. Okazuje się bowiem, iż, mimo że liczba użytkowników internetu stacjonarnego i mobilnego jest zbliżona, przychody z tego pierwszego są dużo wyższe.

Zanim bliżej przyjrzymy się tym liczbom ważne wyjaśnienie. Dane odnoszące się do mobilnego dostępu obejmują wyłącznie dedykowane oferty transmisji danych, realizowane wyłącznie za pomocą kart, modemów i kluczy, czyli np. modemy USB, karty PCMCIA, ExpressCard.

Internet stacjonarny w Polsce — światłowody górą

Zaczynając od internetu stacjonarnego, zdecydowanym liderem dostępów jest tu technologia światłowodowa. W tym tempie na koniec 2025 roku powinna osiągnąć już ponad 60% użytkowników internetu stacjonarnego w Polsce.

Z ciekawostek, jeśli chodzi o regiony kraju, już aż 75,9% użytkowników korzysta ze światłowodów w województwie podkarpackim. Miedź stanowi tam tylko 17% (8,2% - współosiowa i 8,8% - parowa), a radio 7,1%.

Liczba użytkowników? Na koniec 2024 roku z usług internetu stacjonarnego korzystało w Polsce 9,8 mln użytkowników, co przyniosło operatorom 6,3 mld zł przychodu.

Najwięcej klientów miał Orange - 22,7%, dalej mamy Play (razem z przejętym UPC) - 16,6%, a podium zamyka Vectra - 9,9%.

W przypadku przychodów mamy błąd na wykresie UKE, Vectra stosująca dość agresywną politykę cenową, mocno urosła w 2024 roku i podobnie jak w przypadku liczby użytkowników, zajmuje 3 miejsce.

Internet mobilny w Polsce

Z internetu mobilnego w Polsce korzysta 8,6 mln użytkowników.

Najwięcej klientów wykupuje go w Orange - 38,7%, dalej mamy Polkomtel i T-Mobile. Przychody z kolei, to 2,25 mld zł.

Co ciekawe, tu podział przychodów jest zdecydowanie odmienny w porównaniu z liczbą użytkowników. Największe przychody czerpie T-Mobile - 27,1% przy 17,8% użytkowników. Dalej mamy Orange - 24,7% przy 38,7% użytkowników, a trzecie miejsce dla Play - 20,7% przy zaledwie 15,8% użytkowników.

Internet mobilny tańszy niż światłowody?

Przechodząc już do tytułowego pytania, rozpatrywać będziemy już tylko przychody. Jeśli chodzi o światłowody, wielkiej filozofii tu nie ma — od kilku lat najwięksi operatorzy oferują trzy pakiety z limitem 300 Mb/s w cenie około 60-70 zł miesięcznie, 600 Mb/s w cenie 70-80 zł miesięcznie i 1 Gb/s w cenie 80-90 zł miesięcznie. W niektórych lokalizacjach wyższe prędkości - 2 Gb/s i 8 Gb/s.

Tak więc tam, gdzie jest dostęp do internetu stacjonarnego, klienci chętnie wybierają go zamiast internetu mobilnego, zapewniając operatorom stałe, pewne i w miarę przewidywalne źródło przychodu od 60 zł miesięcznie w górę.

Z internetem mobilnym sytuacja jest bardziej skomplikowana, niemal od zawsze traktowany przez klientów jako zło konieczne/w oczekiwaniu na podłączenie do światłowodów. Aczkolwiek z możliwością dostosowania opłat i limitów transferu do aktualnego zapotrzebowania.

Jak widać po przychodach, najlepiej przygotowany do tego był T-Mobile. Miał najszerszą ofertę na dedykowany dostęp do internetu mobilnego przez te lata liderowania pod względem przychodów - 2022,2023 i 2024. Jednakowo dla klientów z niewielkim zapotrzebowaniem na transfer danych (zrzuty z 2022 roku):

Zaznaczę tu, iż pakiet 100 GB w tym okresie, przeważnie dostępny był w promocji za 20 zł miesięcznie (Play, próbował iść w tym samym kierunku przez jakiś czas: Tani internet mobilny - 20 zł za 100 GB dostępne u dwóch operatorów).

Jak i dla klientów, szukających internetu bez limitu danych (z używalnym limitem prędkości):

Orange przez te kilka lat skupiał się z kolei tylko na tej pierwszej grupie, jak widać po wykresach UKE — licznej, aczkolwiek mało dochodowej:

Tak było przez te ostatnie 3 lata, jak będzie teraz? Orange odrobił prace domowe i udostępnił już szeroką ofertę na domowy internet mobilny, również bez limitu danych i prędkości. Jednak odpuścił tanie pakiety na internet mobilny — nie są już dostępne na stronie.

Co robi T-Mobile? Z pewnością będzie chciał utrzymać poziom przychodów z tego tytułu. Nadal ma dostępną ofertę na internet mobilny dla osób z niskim zapotrzebowaniem na transfer danych:

Z kolei nowa oferta na domowy internet mobilny bez limitu danych i prędkości (aktualnie niedostępna na stronie T-Mobile, ale na pewno wróci) pokazuje, iż jednocześnie będzie chciał powalczyć o większy udział pod względem liczby użytkowników:

Reasumując już na koniec — internet mobilny jest aktualnie tańszy od internetu stacjonarnego tylko w przypadku limitów transferu danych na poziomie do 100/150 GB w miesiącu, maksymalnie do 250 GB. Internet mobilny od limitu 500 GB do braku limitu danych i prędkości, to dziś poziom cenowy porównywalny ze światłowodami.