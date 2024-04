Wybór odpowiedniego smartbanda może być trudny, biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych na rynku modeli. Co ciekawe, są one do siebie dość podobne jeśli chodzi o parametry. Warto więc na początku rozważyć, co nam się bardziej podoba od strony wizualnej. Oczywiście niektórzy postawią na parametry techniczne i drobne wyróżniki poszczególnych modeli. Niezależnie od tego, do której grupy należysz, poniżej znajdziesz najciekawsze propozycje smartbandów, za które zapłacisz mniej niż 300 złotych.

Xiaomi Smart Band 8 Pro wyróżnia się dużym wyświetlaczem o przekątnej 1,74 cala, który ułatwia codzienną obsługę i zapewnia większą przejrzystość. Dzięki ulepszonej częstotliwości odświeżania do 60 Hz obraz jest przyjemny dla oka, a paleta 16,7 mln kolorów zapewnia wyraźniejsze detale. Zaktualizowany interfejs oferuje m.in. takie funkcje jak prognoza pogody, harmonogramy i kalendarz. Treści te są wyświetlane w szerokim układzie, co ułatwia dostęp do informacji. Widgety umożliwiają pełne dostosowanie układu interfejsu na czterech ekranach, integrując monitorowanie ćwiczeń, prognozę pogody, harmonogramy, płatności i odtwarzanie muzyki. Ponadto, setki tarcz zegarka pozwalają na dopasowanie ich do nastroju użytkownika lub aktualnego ubioru. Oferując ponad 150 trybów sportowych, Smart Band 8 Pro umożliwia dostosowanie parametrów pomiaru do niemal każdej popularnej dyscypliny. Wbudowany niezależny układ GNSS zapewnia zwiększoną precyzję i obsługę różnych systemów satelitarnych. Xiaomi Smart Band 8 Pro oferuje także kompleksowe zarządzanie zdrowiem, monitorując przez całą dobę poziom stresu, sen, tętno oraz nasycenie krwi tlenem. Obsługę urządzenia ułatwia zintegrowany asystent głosowy.

Tym razem coś z pogranicza świata opasek i zegarków smart – ale wciąż w przystępnej cenie. Huawei Watch Fit (Special Edition) to stylowy i lekki smartwatch, który oferuje zaawansowane funkcje zdrowotne i sportowe. Z wyraźnym ekranem AMOLED, wbudowanym GPS i pojemną baterią, jest idealnym towarzyszem każdego dnia. Ponad 100 trybów treningowych i czujniki monitorujące parametry zdrowotne zapewniają skuteczne wsparcie podczas aktywności fizycznej. Integrując funkcje z aplikacją HUAWEI Zdrowie, użytkownicy mogą śledzić swoje postępy z poziomu smartfona. Zgodność z systemami Android i iOS oraz szeroki zakres funkcji, takich jak sterowanie muzyką i powiadomienia, sprawiają, że opaska spełnia potrzeby różnych użytkowników, łącząc wygodę, funkcjonalność i stylowy wygląd.

Samsung Galaxy Fit 3

Samsung Galaxy Fit 3 to smartband, który zapewnia bardzo długi czas działania na jednym ładowaniu. Bateria wystarcza tu nawet na 13 dni. Urządzenie wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 1,6 cala, dzięki czemu Galaxy Fit 3 prezentuje najważniejsze informacje w sposób czytelny i wygodny w obsłudze. Smukła aluminiowa obudowa o stopniu ochrony 5 ATM oraz IP68 zapewnia trwałość i optymalną wodoszczelność. Dzięki monitorowaniu zdrowia (saturacja krwi, pomiar tętna i poziomu stresu), oraz możliwości analizy ponad 100 różnych aktywności, Galaxy Fit 3 stanowi wszechstronny wybór dla osób aktywnych. Dodatkowo automatyczne wykrywanie i monitorowanie treningów, jak również szczegółowa analiza snu (a nawet chrapania!) sprawiają, że ten smartband z pewnością zasługuje na uwagę. W sytuacjach awaryjnych Samsung Galacy Fit 3 potrafi wykryć upadek i przesłać lokalizację do wcześniej ustalonych kontaktów. Współpraca z aplikacją Samsung Health na smartfonie Galaxy pozwala na pełne podsumowanie danych zdrowotnych. Smartband umożliwia również sterowanie multimediami, synchronizację z telefonem, sterowanie aparatem, a także znajdowanie telefonu. Z bogatą gamą tarcz zegarka do wyboru, użytkownicy mogą spersonalizować opaskę Galaxy Fit 3 , dostosowując ją do swoich preferencji.

Huawei Band 7 wyróżnia się nie tylko smukłą konstrukcją, ale także świetnym ekranem. Posiada cieniutki wyświetlacz FullView AMOLED. To najsmuklejsza konstrukcja w portfolio marki. Ma mniej niż 10 mm grubości. Urządzenie waży zaledwie 16 g (bez paska) i jest wykonane z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala oferuje przyjemne dla oka wrażenia wizualne, dzięki wąskiej ramce i wysokiej rozdzielczości. Warianty kolorystyczne, takie jak czerń, róż i zieleń podkreślają nowoczesny design Huawei Band 7. Dzięki funkcjom monitorowania zdrowia takim jak pomiar poziomu natlenienia krwi, monitoring snu i stresu, a także wsparciu dla 96 trybów sportowych, Huawei Band 7 stanowi kompleksowe rozwiązanie dla aktywnych osób dbających o zdrowie. Dodatkowo długa żywotność baterii (do dwóch tygodni) oraz funkcje takie jak sterowanie muzyką, przypomnienia czy zdalne wyzwalanie migawki sprawiają, że ta opaska sprawdzi się w dziesiątkach różnych sytuacji; niekoniecznie tych związanych ze zdrowiem i sportem.

Xiaomi Mi Band 8 wyróżnia się wyższą częstotliwością odświeżania, niż jej poprzednik, co zapewnia płynne doznania wizualne podczas dotykowej obsługi. Inteligentna regulacja jasności dostosowuje się automatycznie do otoczenia, zapewniając optymalny poziom widoczności. Dzięki ulepszonemu szybkiemu ładowaniu opaska może zostać naładowana w godzinę, zapewniając nawet do 16 dni żywotności baterii przy normalnym użytkowaniu. Paski są łatwo zdejmowane, co umożliwia swobodną i szybką wymianę. Elegancka obudowa w dwóch nowych kolorach. Szeroka gama dostępnych pasków to niewątpliwie duży atut dla osób, które lubią się wyróżniać. Dodatkowo smartwatch oferuje ponad 200 tarcz oraz specjalistyczne tryby treningowe (m.in. innowacyjny montaż na bucie), co umożliwia profesjonalną analizę wyników sportowych. Z aplikacją Mi Fitness użytkownicy mogą monitorować swoje aktywności w czasie rzeczywistym i analizować szczegółowe wskaźniki, co pomaga w dalszym doskonaleniu formy.

Realme Band 2

Smartband Realme Band 2 to jeszcze jedna wszechstronna opaska, idealna do monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej. Kompatybilna z systemem Android i iOS, pozwala na dostęp do powiadomień z telefonu i sterowanie muzyką. Oferuje też funkcję "znajdź telefon". Posiada ponad 50 tarcz do wyboru, ekran dotykowy i baterię, która zapewnia nawet do 12 dni pracy na jednym ładowaniu. Konstrukcja z wysokiej jakości materiałów zapewnia długą żywotność, a wodoodporność umożliwia śledzenie aktywności podczas pływania. Funkcje zdrowotne, takie jak monitorowanie tętna i analiza snu, oraz ponad 90 trybów sportowych sprawiają, że Realme Band 2 jest doskonałym partnerem dla aktywnych osób, które szukają taniego smartbanda.