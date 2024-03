Największy rywal Apple przejmuje jego wygląd. Sprzęty będą nie do odróżnienia?

W świecie dzisiejszej elektroniki na próżno szukać oryginalności. Nie dlatego, że firmy się nie starają. W końcu mamy takie marki jak Nothing czy Fairphone, które robią wiele rzeczy po swojemu. Problemem jest tu jednak sama kwestia ergonomii użytkowania - w końcu takie rzeczy jak smartfony czy słuchawki mają taki kształt, jaki mają, ponieważ taki właśnie najbardziej pasuje użytkownikom i z takiego właśnie najwygodniej się korzysta.

Chyba nie ma kategorii produktowej, w której widać to wyraźniej, niż w przypadku smartzegarków. Tutaj wybór jest prosty - albo okrągłe, albo kwadratowe koperty. Innymi słowy - albo mamy design podobny do tradycyjnego zegarka (Galaxy Watch, Pixel Watch), albo do Apple Watcha (tu przodują zegarki Xiaomi i Redmi). Oba sposoby na stworzenie zegarka mają swoje zalety, jednak firmy do tej pory raczej trzymały się jednego sposobu na tworzenie swoich urządzeń.

To się teraz zmienia. Galaxy Watch przejdzie transformacje

Jak możemy się dowiedzieć z przecieków, tegoroczne Galaxy Watche, które prawdopodobnie zobaczymy latem, nie będą tak bardzo różnić się od zeszłorocznych modeli. Jednak jeżeli chodzi o zegarki w przyszłym roku, te mają mieć już zupełnie inną formę. Zamiast tradycyjnych, okrągłych kopert, mamy zobaczyć zupełnie nowe, na bazie kwadratu/prostokąta, podobnie do tego, jak obecnie wyglądają sprawy w przypadku Apple Watcha.

Informacje o tym pochodzą ze źródła cytowanego przez znany portal Sammobile. Nie jest jasnym, dlaczego Samsung wprowadza taką zmianę, ale przewaga prostokątnych wyświetlaczy w takich elementach jak przeglądanie treści pisanej czy obsługa niektórych funkcji jest bardzo wygodna.

Oczywiście oznacza to, że teraz dwie największe marki smartzegarków będą dzieliły ze sobą design. Co więcej, porzucenie okrągłej tarczy przez Samsunga może oznaczać bardzo podobny ruch ze strony innych, mniejszych producentów. Innymi słowy - różnorodności na rynku za chwilę będzie jeszcze mniej.

Źródło